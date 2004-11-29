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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

وزارت بهداشت و درمان به داروخانه ها هشدار داد:

خريد و فروش هر گونه دارو خارج از شبكه رسمي توزيع ممنوع است

وزارت بهداشت و درمان با صدور اطلاعيه اي به داروخانه هاي سراسر كشور هشدار داد تا از خريد و فروش هر گونه دارو يي كه خارج از شبكه رسمي توزيع مي شوند خودداري كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به خطراتي كه مصرف داروهاي خارجي كه به صورت غير مجاز و بدون هيچ گونه نظارتي به كشور وارد مي شود، مي تواند براي بيماران به همراه داشته باشد، به تمامي داروخانه ها به عنوان تنها مكان قانوني عرضه دارو هشدار داده مي شود تا از خريد و فروش هر گونه دارو خارج از شبكه رسمي توزيع خودداري كنند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: با توجه به اينكه بر طبق ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و نيز تبصره 2 از ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي خريد و فروش داروهاي خارجي بدون مجوز ورود، جرم محسوب مي شود بنابراين در صورت مشاهده وقوع چنين تخلفي، بازرسان ويژه وزارت بهداشت با همكاري پرسنل نيروي انتظامي نسبت به تعطيلي محل داروخانه ها اقدام خواهند كرد.

کد مطلب 134850

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