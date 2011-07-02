بسته ویژه تنظیم بازار ماه رمضان/ ارائه سبدهای ویژه کالایی

یداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه‌هایی که به طور مشخص برای ماه مبارک رمضان از سوی وزارت بازرگانی تدارک دیده شده است، حول دو محور اصلی رقم می‌خورد. محور اول تقویت کانال‌های توزیع و تسهیل در گردش کالا در کانال‌های توزیع موجود است؛ ضمن اینکه اضافه کردن یکسری کانال‌های جدید و موقتی توزیع تحت عنوان نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توزیع کالاهای اساسی با قیمت تعدیلی

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: بر این اساس، از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، هماهنگی‌هایی به عمل آمده است تا با همکاری مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، نمایشگاه‌هایی در سراسر کشور برای عرضه مستقیم کالا برگزار شود.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که کالاها در این نمایشگاهها، از سوی تولیدکنندگان با قیمت‌های مناسب و به صورت مستقیم عرضه شود و مصرف‌کنندگان نیز بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود در این ماه را به قیمت‌های تعدیل شده، تهیه کنند.

به گفته صادقی، عرضه کالا با 10 تا 15 درصد تخفیف نسبت به قیمت‌های بازار، از جمله تعهداتی است که عرضه‌کنندگان کالا برای حضور در این نمایشگاهها به وزارت بازرگانی می‌دهند. در این میان البته علاوه بر برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از سوی واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیره‌ای دولتی، تعاونی و شبه‌دولتی و نیز فروشگاههای زنجیره‌ای صنفی نیز وارد عمل خواهند شد.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، قرار است سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری در سراسر کشور نیز وارد عمل شود و هم راستا با وزارت بازرگانی، جشنواره‌ای را تحت عنوان ضیافت در کشور برگزار کند تا فضایی ایجاد شود که حکایت از ایجاد تسهیلات برای دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز در ایام ماه مبارک رمضان دارد و این کالاها با قیمتی مناسب تر از نرخی که در بازار عرضه می‌شود و حداقل با 10 تا 15 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار گیرد.

طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان

صادقی از برگزاری طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبرداد و گفت: این طرح 15 روز قبل از آغاز ماه رمضان شروع و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد یافت و در آن، کنترل‌های لازم از مبادی تولید و واردات تا محل عرضه بر روی کالاهای مورد نیاز مردم در این ماه انجام خواهد گرفت.

صادقی گفت: بر این اساس بازار در آستانه ماه مبارک رمضان زیر ذره‌بین بالغ بر 10 هزار بازرس قرار خواهد گرفت تا اجازه سوءاستفاده به متخلفان داده نشود.

ماه رمضان محکی برای اصناف

وی اظهار داشت: در اجرای برنامه‌های ماه رمضان، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از سوی وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و مجری کار، شورای اصناف خواهد بود که با همکاری مجامع امور صنفی، کار را به ثمر می‌رساند؛ البته دستگاهها و سازمان‌های دولتی از جمله وزارت بازرگانی در کنار جامعه صنفی قرار خواهند گرفت. امسال نیز البته ستاد تنظیم بازار اصناف راه‌اندازی شده و مسئولیت و اختیاراتی را در زمینه تنظیم بازار علاوه بر سنوات گذشته به عهده اصناف گذاشته شده است.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: تفاوت عمده تنظیم بازار ماه رمضان امسال نسبت به سال‌های گذشته این است که نقش اصناف در فرآیند تنظیم بازار پررنگ‌تر خواهد شد و ماه رمضان محکی است برای حضور جدی اصناف در تنظیم بازار کشور است که امیدواریم این برنامه با موفقیت عملیاتی شود.

سبدهای کالای کارمندانی در انتظار تائید معاونت راهبردی

صادقی در خصوص ارایه سبدهای کالای ویژه ماه رمضان به کارمندان گفت: ارایه این سبدهای کالایی منوط به اختصاص اعتبارات و منابعی است که دولت در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌دهد؛ به این معنا که وزارت بازرگانی 50 میلیارد تومان را از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برای مباحث تنظیم بازار از جمله تنظیم بازار ماه مبارک رمضان طلب کرده است که اگر موافقت با اختصاص آن صورت گیرد، این بسته ویژه بازار ماه رمضان اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تقاضا کرده تا بودجه‌ای را برای تنظیم بازار ماه رمضان و عرضه کالا به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ تمام شده اختصاص دهند که منتظر پاسخ این معاونت هستیم.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: چنانچه این اعتبارات تامین شود، می‌توان ارایه سبدهای کالایی را نیز در دستور کار قرار داد؛ چراکه یکی از برنامه‌های بسته ویژه تنظیم بازار ماه مبارک رمضان همین ارایه سبدهای کالایی به کارمندان، کارگران و نیروهای مسلح است.

به گفته صادقی، البته هم اکنون این آمادگی در وزارت بازرگانی وجود دارد که اگر دستگاههای اجرایی از محل منابعی که تحت عنوان کمک‍‌های رفاهی در اختیار دارند، بخواهند این سبدهای کالایی را در اختیار کارمندان خود قرار دهند، کالای موردنیازشان تامین شود و به قیمت تمام‌شده در اختیارشان قرار گیرد. در واقع این درخواستها از محل ذخایر کالایی تامین خواهد شد.

برنج، روغن، شکر، پنیر، خرما و ...

وی اظهار داشت: حسن این کار این است که وزارت بازرگانی کالا را تامین و از ورود تقاضای اضافه به بازار جلوگیری می‌کند و همین امر باعث جلوگیری از تشدید قیمت برخی کالاهای پرتقاضا خواهد شد. در این میان ترکیب کالایی این سبدها از سوی دستگاههای متقاضی تعیین خواهد شد.

صادقی گفت: در این سبدهای کالایی ویژه ماه رمضان به صورت معمول، برنج و روغن، شکر، خرما، لبنیات، پنیر و سایر کالاها به تناسب بودجه و شرایط هر دستگاه تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی به منظور پیاده‌سازی برنامه‌های تنظیم بازار، 50 میلیارد تومان از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تقاضا کرده است که بخشی از آن صرف برنامه‌های تنظیم بازار ماه رمضان می‌شود.