تصميم با احمدزاده است

خليل صالحي مديرعامل باشگاه برق شيرازدرگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: ازسوي مسوولان باشگاه پگاه صحبتهايي دراين زمينه صورت گرفته وما كاررا به خود ايشان واگذاركرده ايم تا تصميم گيري نمايند. آقاي احمدزاده فردي عاقل و بالغ است كه مطمئنا تصميم درستي خواهند گرفت.

وي ادامه داد: درشرايطي كه سرمربي تيم هيچگونه اختلاف نظري با مديريت و بازيكنان تيم ندارد، بروزچنين اتفاقاتي بسيارمحتمل است، زيرا شخص آقاي احمدزاده از زماني كه با ما كاررا آغاز كرده اند، كمتردچارمسايل حاشيه اي ازجانب طرفداران ويامديريت باشگاه بوده اند وهمواره ارتباط دوستانه ومنطقي بين طرفين برقراربوده است.

صالحي تاكيد كرد: پيشنهاد دوستان ما درباشگاه پگاه نيزمحترمانه بود، اما به آنها متذكرشدم اگر جاي من بودند چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ مي كردند. ضمن اينكه من دراين زمينه لزومي نمي بينم تا با آقاي احمدزاده صحبتي داشته باشم وبطورقطع اگرايشان بخواهند دراين خصوص با من صحبت خواهند كرد كه درصورت بروزچنين اتفاقي اين مساله قابل طرح درهيات مديره ومسوولان رده بالاي باشگاه است تا تصميم لازم اتخاذ شود. با اينحال درايران اين مساله كه باشگاه بتواند درزمان بروزچنين اتفاقاتي تصميم گيرنده نهايي باشد، جا نيفتاده وهمچنان مربيان وبازيكنان حرف نهايي رامي زنند.