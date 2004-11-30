شركت هاي ساختماني ملزم به اجراي سيستم گرمايش از كف مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مدير عامل يك گروه صنعتي در همايش علمي و تخصصي نسل جديد صنعت لوله ها و سيستم گرمايش از كف گفت : استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود كشوردر بخش هاي مختلف به ويژه صنعت براي بهره گيري بهينه از صنعت مفيد است.

مصطفي وعيدي با اشاره به اينكه سيستم هاي گرمايشي لوله هاي جديد در كف ساختمان ها سالانه موجب صرفه جويي حدود 6/1 ميليارد دلاردر كشورمي شود، افزود: مصرف انرژي گرمايي در ايران سالانه حدود 4 ميليارد دلار هزينه دارد كه با استفاده از سيستم گرمايشي حدود 40 درصد از اين ميزان در سال صرفه جويي صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه عمر اين لوله ها هاي نسل جديد در دماي 90 درجه تا بيش از100 سال و براي انتقال آب سرد تا 400 سال است، ساخت اين سيستم موجبات صرفه جويي در تجهيزات جانبي تاسيسات را نيزفراهم مي آورد.

وي اظهاركرد: با وجود افزايش هزينه حدود 5 تا 10 درصدي نصب اين سيستم در ساختمان ها ، محاسبه نرخ صرفه جويي نهايي آن در مصرف انرژي و افزايش عمر مفيد آن قابل توسعه در تمامي بخش هاي اداري و مسكوني است.

وي جنس اين لوله ها را از نوعي پليمرخاص اعلام كرد كه براي نخستين بارتوسط متخصصان داخلي كشورساخته شده است و ميزان استحكام آن نيز بسيار بالاتر است.

وي ارزآوري فراوان را از ديگرمزاياي ساخت اين دستگاه ذكركرد و گفت : محصول توليد شده ايراني هم از نظر قيمت و هم از نظر متناسب بودن با فضاي ساختمان هاي ايراني به صرفه تر از مشابه خارجي آن است.

