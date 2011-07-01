به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نماینده وزن دوم امریکا و ترکیه داور چینی روی ضربه "تی چاگی" حریف ترکیه ای که روی هوگوی حریف نشسته و باعث سرنگونی وی شده بود به گمان آنکه ضربه به سر حریف خورده، نماینده آمریکا را بازنده اعلام کرد.

همین موضوع باعث اعترض مربی و "ترنس جیننگز" تکواندوکار آمریکایی ها شد و داوران پس از بررسی فیلم مبارزه، رای داوروسط را تائید کردند و باعث شد تا نماینده آمریکا به رای داور اعتراض کرده و حاضر به ترک "شی هاپ چانگ" نباشد. در نهایت هم با پا درمیانی" فیلپ" رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی آمریکایی ها راضی شدند اعترض کتبی خود را به کمیته برگزاری ارائه دهند.

مجتبی نظم ده داور بین المللی کشورمان که درسالن حضور داشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطمئن هستم داور روی اعلام رای ناک اوت اشتباه کرد. مبارز آمریکایی بعد از ضربه آماده مبارزه بود ولی داور توجهی به آن نکرد.

وی ادامه داد: در این دوره در انتخاب داوران اشتباهاتی رخ می دهد که چنین اتفاقاتی را در پی دارد. "سی سانگ" داور چینی این دیدار آنقدر تجربه نداشت که بتواند چنین مبارزه سنگینی را جمع کند. این بازی یکی از بهترین مبارزاتی بود که در طول دو روز گذشته شاهد آن بودیم.

رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک از صبح روز پنجشنبه در مرکز المپیک "سرحدچی" باکو در آذربایجان با حضور 332 تکواندوکار از 108 کشور جهان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.