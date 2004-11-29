تاخت وتاز "خانواده باورنكردني" به گيشه فروش جهاني

نمايي ازانيميشن " خانواده باورنكردني "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين اثرركورد انيميشن "يافتن نيمو" را پشت سرگذاشت. اين انيميشن كه درسال 2003 در22 كشورجهان به نمايش درآمد 39 ميليون و100هزاردلارفروش كرد اما موفقيت "خانواده باورنكردني" به گونه اي بود كه حيرت كارشناسان گيشه جهان را برانگيخت.

اين اثرتا به حال بالغ بر60 ميليون دلارفروش كرده است واميد مي رود كه ميزان فروش آن بزودي به 100 ميليون دلاربرسد.

فيلم "خانواده باورنكردني" شرح حال خانواده اي ازافراد فوق قهرمان را روايت مي كند كه درمقطع بازنشستگي به سرمي برند. شركت فيلمسازي ديسني اعلام كرد كه ازقبل انتظارچنين موفقيتي را براي اين اثرانيميشن داشته است، اما استقبال منتقدان ازاين اثربيش ازپيش دلگرم كننده بوده است.

