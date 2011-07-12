اعلام شیوه برگزاری ترم تابستان دانشگاه صنعتی اصفهان/ مبلغ شهریه ترم تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی اصفهان ترم تابستانی 90 را به صورت آموزش الکترونیکی برگزار می کند و دروس را به صورت ترکیبی(Blended Learning) ارائه می دهد.

در این مدل، آموزش دانشجو علاوه بر دسترسی به محتوای الکترونیکی دروس به صورت برون خط یا offline لازم است در کلاسهای رفع اشکال و تکمیلی بر خط online و تعاملی به صورت اینترنتی شرکت کند.

آزمون نهایی به صورت حضوری برگزار می شود و متقاضیان جهت استفاده از امکانات کلاسهای مجازی باید از امکانات ADSL بهره گیرند. همچنین واریز شهریه متغیر دروس از طریق فرم پرداختهای الکترونیکی دانشجو در سیستم گلستان امکانپذیر شده است.

ترم تابستانی دانشگاه صنعتی اصفهان از دوشنبه 20 تیرماه آغاز شد و در روز دوشنبه 31 مردادماه به پایان می رسد.

شهریه ثابت ترم تابستان 70 هزارتومان و شهریه متغیر به ازاء هر واحد نظری 20 هزار تومان است و در صورت تشکیل کلاسها شهریه مسترد نمی شود. همچنین حداکثر واحد ثبت نامی 6 واحد است.

لیست دروس ارائه شده در تابستان به این شرح است: ریاضی عمومی یک و دو، فیزیک یک و دو و مبانی برنامه سازی کامپیوتر.