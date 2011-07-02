هفته اول کورس تابستانه اسبدوانی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 81 راس اسب ورزشی در هشت دور به مسافت هزار متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی آهو ترکمن با سوارکاری قربان محمد اودک، گل تای با کمال دالیجه عطاء و کوکب با متین آموت و در کورس دوم، اسبهای خوشدل با کمال دالیجه عطاء، سریناز با نادر صالح پور و اوپتیما با قربان محمد اودک برتر شدند.

اسبهای ورزشی کرال سی تی با کمال دالیجه عطاء بالستیک با فیض الله رجال و المیرا با ناصر قزل در کورس سوم، اسبهای واناکا با چابکسواری محمد خجملیف سماگل با احمد پقه و ریبا با ستار مهرانی در کورس چهارم اول تا سوم شدند.



همچنین اسبهای ورزشی سیلورسین با ستار مهرانی، آگرو با آرش ایری و رومینگ تن مگنوم با نادر صالح پور در کورس پنجم و اسبهای کینگ ولف با قربان محمد اودک، ابی ورد با فیض الله رجال و سلن با ستار مهرانی در کورس ششم برتر شدند.

اسبهای ورزشی ریحانا با چابکسواری ستار مهرانی، اسپیتال ویو با قربان محمد اودک و لاریسا با عبدالرحیم آرمیده در کورس هفتم و اسبهای ماکان کانی با کمال دالیجه عطاء، سند باد با آرش ایری و یورتای با اسحاق قاضی کر در کورس هشتم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این هفته از رقابتها 221 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.



حکیم ایگدری افزود: دور اول این رقابتها ویژه اسبهای ترکمن و سایر دورها ویژه اسبهای دوخون بوده است.