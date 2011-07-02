"فجر" در مسیر روزهای روشن/ وقتهایی که "برق" تلف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در چنین زمانی که تمامی تیمهای فوتبال کشور به دنبال جذب بازیکنان و سرمربی جدید برای شروع لیگ هستند تیمهای فوتبال شیراز با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کردند اما در سال جاری وضعیت تیم فوتبال فجر شهید سپاسی نسبت به سالهای قبل بهتر است و با سامانی که به خود داده سعی دارد لیگ برتر را بهتر از سالهای قبل شروع کند.

در این شرایط که فجر با وضعیت سامان یافته تری منتظر شروع فصل است اما تیم برق شیراز که چند فصل گذشته را در لیگ دسته یک گذرانده هنوز با مشکلات مختلف دسته و پنجه نرم می کند و زمان نیز همچنان برای ایم تیم در حال از دست رفتن است.

تیم برق شیراز از سال گذشته نگران خارج شدن از پوشش وزارت نیرو بود تا اینکه مدتی پیش وزارت نیرو انصراف خود را از تیمداری حرفه ای اعلام کرد و با این وضعیت تیم برق شیراز نیز با قدمت 60 سال وارد بحرانی جدید شد.

این بحران در حالی ایجاد شد که می توان یکی از دلایل ضعف این تیم طی چندین سال گذشته را عدم مدیریت ثابت برق شیراز عنوان کرد و اینکه نه تنها کمک مالی درستی به این تیم نشد بلکه هرزمان که تیم احتیاج به حمایت داشت به گونه ای وارد حاشیه شد.

البته در این راستا باید به گونه ای دیگر به وضعیت این تیم و خصوصی شدن آن نگاه کرد زیرا امروز در استان فارس بحث جذب سرمایه گذارها و حمایت از خصوصی سازی به اوج خود رسیده که به طور یقین چنانچه بخش خصوصی درخواستی برای خرید این تیم داشته باشد مسئولان استان نیز از این وضعیت حمایت می کنند.

باید توجه داشت که زمان برای تیم برق شیراز به سرعت در حال سپری شدن است و چنانچه تکلیف مدیریت این تیم مشخص نشود جذب بازیکن و مربی نیز برای فصل آینده مشکل دیگر مدیران تیم برق شیراز خواهد بود و به طور حتم سال آینده نیز این تیم را در لیگ یک خواهیم دید.

اما مدیر عامل تیم فوتبال برق شیراز در خصوص آخرین وضعیت این تیم گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی شرکت برق منطقه ای فارس، اداره کل تربیت بدنی استان و هیئت فوتبال فارس تمام اختیارات باشگاه برق شیراز به هیئت مدیره آن سپرده شده است.

غلامرضا آبهشت یادآور شد: با توجه به عملکرد هیئت مدیره در فصل گذشته مسابقات فوتبال دسته اول کشور، در نهایت تصمیم گرفته شد تمام فعالیت باشگاه به عهده اعضای هیئت مدیره باشد تا هرچه سریعتر وضعیت این تیم با سابقه کشور مشخص شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان استان و هواداران این باشگاه وضعیت تیم را در سال آینده متفاوت با بقیه سالها مشاهده کنیم.

آبهشت ادامه داد: به طور یقین این تیم در شیراز باقی خواهد ماند و با نام تیم فوتبال برق شیراز در مسابقات شرکت می کند.

مدیر عامل تیم فوتبال برق شیراز یادآور شد: اعضای هیئت مدیره باشگاه را شکرالله محسن پور، حیدر علی کامیاب، غلامرضا آبهشت، حسین حیاتی و عبدالرضا منصوری تشکیل می دهند.

اما نقطه مقابل تیم فوتبال برق شیراز، فجر شهید سپاسی است که این روزها با توجه به برخی کمکهای مالی استانداری فارس توانسته بخشی از دغدغه های خود را برطرف و بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند.

موفقیت تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز را از نگاه دیگر باید مدیون ثبات در مدیریت این تیم دانست که طی سالهای گذشته مدیریت این تیم با کمترین تغییر توانسته تنها به فکر تیمداری باشد.

از طرفی دیگر اعتماد به کادر فنی و بازیکنان جوان این تیم به طور یقین باعث افزایش روحیه این نفرات برای حضور موفق در لیگ برتر سال جاری خواهد بود.

مدیر عامل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت این تیم گفت: تمرینات را به طور مستمر با استفاده از 18 بازیکن انجام می دهیم.

جعفر جعفری تصریح کرد: با توجه به اعلام نیاز سرمربی تیم اقدام به جذب بازیکنان مورد نظر کردیم که در این راستا به غیر از بازیکنانی که جذب شده بودند چند بازیکن دیگر نیز به جمع فجر پیوستند.

وی با اشاره به جذب بازیکنان خارجی نیز گفت: تعدادی از بازیکنان خارجی را نیز مد نظر قرار داده ایم که با توافق و در صورت نیاز سرمربی آنها را نیز بکارگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، باید توجه داشت که دو تیم فوتبال مطرح شیراز یعنی برق و فجر نیازمند کمک همه جانبه از سوی تمامی بخشهای استان هستند و امسال که فجر نیز به لیگ برتر صعود کرده باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد تا در لیگ به موفقیت بیشتری نیز دست یابد.

از طرف دیگر برق شیراز نیز باید با کمک و حمایت مسئولان امر به وضعیت مناسب و سامان یافته ای برسد تا بتواند لیگ دسته یک را با اندیشه صعود به لیگ برتر آغاز کند.

زمان و فرصت برای تیم برق شیراز به سرعت در حال از دست رفتن است و باید این تیم سریعتر وضعیت ثابتی را به خود گرفته و برنامه های خود را برای شروع لیگ آماده کند.