روسها قابل اعتماد نيستند // روسها ايران را به عنوان منبع درآمد نگاه مي كنند //سياستمداران روس همواره حافظه را فداي منافع مي كنند

عليرضا داوري كارشناس روابط بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص شيطنتهاي روسيه در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت :مقامات روسيه همواره در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران داراي مواضع غير قابل قبول و نسنجيده اي و در عين حال متناقض بوده اند و در اين راستا اگر كمي به عقب بر گريدم مي توان به راحتي تناقض و دوگانگي برخورد را در اعمال سياستمداران روس ديد.

وي افزود : با توجه به اين كه تمام نگاهها به سوي توافق بين ايران و سه كشور اروپايي معطوف است روسها در يك چرخش كلي در سياست خود در شوراي حكام آژانس در تلاش هستند تا از اين وضعيت به نفع خود بهره برداري كنند و به قولي ختم كننده پرونده هسته اي ايران خود باشند نه اروپاييان .اين مسائل نشان مي داد كه روسها در عرصه هاي سياسي- ديپلماتيك ، كشوري بي حافظه اند و نمي توان در توافقات درازمدت بين المللي اين كشور را لحاظ كرد .

داوري گفت : سياست متناض امروز روسها در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران در شوراي حكام نشان مي دهد كه يك مسئله در سياست خارجي روسيه همواره به وضوح قابل رويت است و اين است كه سياستمداران روس همواره حافظه را فداي منافع مي كنند و اميدي به حمايت هاي روسيه در هنگام افزايش فشارها نيست .

وي تصريح كرد : در حالي كه روسيه از تصميم سه كشور آلمان ، انگليس و فرانسه در خصوص همكاري با تهران در زمينه تكنولوژي هسته اي و تامين سوخت هسته اي مورد نياز براي رآكتورهاي تحقيقاتي اين كشور استقبال كرد اما در دقيه نود و در آستانه توافق ايران و سه كشور اروپايي بر سر پيش نويس پيشنهادي اروپا در موضع متناضي قرار مي گيرد. بايد ديد اين تناقض در سياست ناشي از چيست؟ آيا زمان آن نرسيده است كه مقامات ديپلماسي كشور به اين نكته برسند كه روسيه در خصوص مسائل هسته اي ايران بدتر از آمريكا عمل مي كند و گاهي حتي بازوي تبليغاتي آمريكا عليه فعاليتهاي هسته اي ايران بوده است .