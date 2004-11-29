روسها قابل اعتماد نيستند // روسها ايران را به عنوان منبع درآمد نگاه مي كنند //سياستمداران روس همواره حافظه را فداي منافع مي كنند

وي افزود : با توجه به اين كه تمام نگاهها به سوي توافق بين ايران و سه كشور اروپايي معطوف است روسها در يك چرخش كلي در سياست خود در شوراي حكام آژانس در تلاش هستند تا از اين وضعيت به نفع خود بهره برداري كنند و به قولي ختم كننده پرونده هسته اي ايران خود باشند نه اروپاييان .اين مسائل نشان مي داد كه روسها در عرصه هاي سياسي- ديپلماتيك ، كشوري بي حافظه اند و نمي توان در توافقات درازمدت بين المللي اين كشور را لحاظ كرد .
داوري گفت : سياست متناض امروز روسها در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران در شوراي حكام نشان مي دهد كه يك مسئله در سياست خارجي روسيه همواره به وضوح قابل رويت است و اين است كه سياستمداران روس همواره حافظه را فداي منافع مي كنند و اميدي به حمايت هاي روسيه در هنگام افزايش فشارها نيست .
وي تصريح كرد : در حالي كه روسيه از تصميم سه كشور آلمان ، انگليس و فرانسه در خصوص همكاري با تهران در زمينه تكنولوژي هسته اي و تامين سوخت هسته اي مورد نياز براي رآكتورهاي تحقيقاتي اين كشور استقبال كرد اما در دقيه نود و در آستانه توافق ايران و سه كشور اروپايي بر سر پيش نويس پيشنهادي اروپا در موضع متناضي قرار مي گيرد. بايد ديد اين تناقض در سياست ناشي از چيست؟ آيا زمان آن نرسيده است كه مقامات ديپلماسي كشور به اين نكته برسند كه روسيه در خصوص مسائل هسته اي ايران بدتر از آمريكا عمل مي كند و گاهي حتي بازوي تبليغاتي آمريكا عليه فعاليتهاي هسته اي ايران بوده است .
اين كارشناس بين المللي با اشاره به اينكه اكنون زمان همكاري گسترده تر با اروپا در مخالفت با سياستهاي روسيه است گفت : مهمترين مسئله اي كه افكار عمومي در عرصه بين المللي را به خود جلب كرده است اين است كه جمهوري اسلامي ايران چرا در عرصه سياست خارجي خود همواره تعارفات سياسي را سر لوحه كار خود قرا مي دهد . هنوز مدت زماني از اظهارات مرد شماره يك كرملين در حمايت از همكاري هسته اي با ايران نگذشته است كه امروز روسيه در شوراي حكام دست به شيطنت مي زند .
داوري گفت : از زماني كه روس ها به عنوان شريك در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر با ايران همكاري كرده اند نشان داده اند كه تحت تاثير سياست هاي جهاني با ما رفتار مي كنند و به راحتي و در قبال منافع اقتصادي بيشتر بر سر ايران معامله مي كند روسها به ايران به عنوان يك منبع درآمد نگاه مي كنند و چيزي به نام تعهدات بين المللي براي اين كشور معنايي ندارد .
و ي افزود : روسها هيچ گاه در عرصه سياسي ايران امتحان خوبي پس نداده اند و اكنون زمان برخورد بااين دوگانگي و تناقض در سياستهاي اين كشور است .
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