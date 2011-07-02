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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

در سئول برگزار شد/

برگزاری جشن مبعث حضرت رسول(ص) با حضور محسنی اژه ای

برگزاری جشن مبعث حضرت رسول(ص) با حضور محسنی اژه ای

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : مراسم جشن عید مبعث رسول اکرم (ص) با حضور دادستان کل کشور و هیات همراه، اعضای سفارت، روسای دفاتر شرکت های ایرانی مقیم و خانواده های آنان در محل سفارت ایران در سئول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد معصومی فر" سفیر ایران در سئول در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت این عید فرخنده گفت:  بعثت رسول اکرم (ص) بزرگترین موهبت ذات اقدس حق برای بشریت است.

"غلامحسین اژه ای" دادستان کل کشور که برای شرکت در چهارمین اجلاس دادستانهای جهان به کره جنوبی سفر کرده است، نیز در این مراسم طی سخنانی پیرامون مبعث، صفات برجسته، کرامات و ویژگی های اخلاقی حضرت رسول اکرم را توصیف کرد و یکی از بزرگترین رسالت های آخرین پیامبر را تکمیل اخلاق عنوان کرد.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری و قرائت شعر با موضع عید سعید مبعث از دیگر برنامه های این مراسم بود. 

کد مطلب 1348688

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