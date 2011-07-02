برگزاری جشن مبعث حضرت رسول(ص) با حضور محسنی اژه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد معصومی فر" سفیر ایران در سئول در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت این عید فرخنده گفت: بعثت رسول اکرم (ص) بزرگترین موهبت ذات اقدس حق برای بشریت است.

"غلامحسین اژه ای" دادستان کل کشور که برای شرکت در چهارمین اجلاس دادستانهای جهان به کره جنوبی سفر کرده است، نیز در این مراسم طی سخنانی پیرامون مبعث، صفات برجسته، کرامات و ویژگی های اخلاقی حضرت رسول اکرم را توصیف کرد و یکی از بزرگترین رسالت های آخرین پیامبر را تکمیل اخلاق عنوان کرد.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری و قرائت شعر با موضع عید سعید مبعث از دیگر برنامه های این مراسم بود.