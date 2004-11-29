اسكندر درگيشه فروش مغلوب شد

نمايي ازفيلم " اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه به زندگي اسكندركبيرازدوران كودكي تا نوجواني ومرگ مي پردازد، با بودجه 150 ميليون دلاري ساخته شد، اما درسه روزنخست نمايش تنها توانست 13 ميليون و500 هزاردلاربليت بفروشد.

"اسكندر" ازجمله پروژه هايي بود كه اميد بسياري به موفقيتش وجود داشت، اما نمايش آن موجبات نااميدي عوامل را فراهم كرد.

اين اثرنه تنها فروش گيشه را دربرنداشت، بلكه ازسوي منتقدان نيزبا بي مهري مواجه شد وآنها واپسين فيلم "استون" را فاقد ويژگيهاي يك اثرخوب معرفي كردند.

يكي ازكارشناسان فيلم درمورد اين اثرگفت: اسكندر به هيچ عنوان درزمره فيلمهاي خوش ساخت جاي نمي گيرد. استون عنوان كرد كه فيلمبرداري را چندي پيش به پايان برده، اما نتيجه امر به گونه اي است كه مخاطب بيشتراحساس مي كند ساخت فيلم يك سرهم بندي بيش نبوده است."



