  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۴

اسكندر درگيشه فروش مغلوب شد

فيلم "اسكندر" به كارگرداني " اليوراستون " در نخستين هفته نمايش نتوانست موفقيت چنداني را بدست آورد و به جايگاه ششم جدول فروش نزول كرد.

نمايي ازفيلم " اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه به زندگي اسكندركبيرازدوران كودكي تا نوجواني ومرگ مي پردازد، با بودجه 150 ميليون دلاري ساخته شد، اما درسه روزنخست نمايش تنها توانست 13 ميليون و500 هزاردلاربليت بفروشد.
"اسكندر" ازجمله پروژه هايي بود كه اميد بسياري به موفقيتش وجود داشت، اما نمايش آن موجبات نااميدي عوامل را فراهم كرد.
اين اثرنه تنها فروش گيشه را دربرنداشت، بلكه ازسوي منتقدان نيزبا بي مهري مواجه شد وآنها واپسين فيلم "استون" را فاقد ويژگيهاي يك اثرخوب معرفي كردند.
يكي ازكارشناسان فيلم درمورد اين اثرگفت: اسكندر به هيچ عنوان درزمره فيلمهاي خوش ساخت جاي نمي گيرد. استون عنوان كرد كه فيلمبرداري را چندي پيش به پايان برده، اما نتيجه امر به گونه اي است كه مخاطب بيشتراحساس مي كند ساخت فيلم يك سرهم بندي بيش نبوده است."

 

کد مطلب 134869

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها