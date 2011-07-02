اژه ای: یک نهاد بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای که برای شرکت در چهارمین اجلاس دادستان های جهان در سئول بسر می برد ایجاد یک نهاد فراملی (تاسیس یک مرکز انلاین هماهنگی های قضایی فراملی) به عنوان مسئول هماهنگی قضایی بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری را یکی دیگر از راهکارهای مفید برای مبارزه با جرایم سایبری دانست.

وی افزود : این مرکز می تواند با داشتن بیرخانه بین المللی آنلاین هماهنگی های قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری را انجام دهد.

دادستان کل کشورمان در سخنرانی خود در سئول گفت : دفاترملی هماهنگیهای قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری می توانند اطلاعات فنی از کشورها و اشخاص در خصوص تهدیدها و جرایم سایبری و ارایه آن به نهادهای قضایی ملی را دریافت و پردازش نمایند و یک بانک جامع اطلاعات حقوقی و رویه های قضایی ملی و بین المللی در زمینه نحوه مواجهه و پیشگیری از جرایم سایبری را ایجاد کنند.

وی افزود: امروزه تمام جنبه های زندگی روزمره مردم اعم از حرفه ای و شخصی در قالب اطلاعات به زیر ساخت های رایانه وارد می شود و بدلیل گستردگی این زیر ساخت ها و حجم فعالیت آنها میزان جرایم سایبری نیز به نحو غیر قابل انتظار رو به افزایش است.

اژه ای گفت : سرقت و سو استفاده از هویت اشخاص به عنوان یکی از جرایم قرن جدید ، پول شویی و جرایم مالی با توسعه شبکه های رایانه ای ووجود نرم افزارهای بسیار ارزان قیمت در دنیای سایبری ، تروریسم و جنگهای سایبری واقعیتی است ملموس که با کوچکترین تعلل می تواند کابوسی وحشتناک در سطوح ملی و بین المللی بوجود آورد.

وی افزود: امروزه کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد دراینترنت، هک کردن سایت ها ، اخاذی‌های اینترنتی، ایجاد اختلال در حساب‌های بانکی ارائه آموزش‌های آنلاین ساخت موادمخدر صنعتی از جمله جرایمی هستند که به وسیله رایانه و در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهند.

دادستان کل کشورمان گفت : قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساختی امن تلاش می‌کند تا با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به روند قضایی کشور در برخورد با جرایم سایبری جرایم سرعت ببخشد. از جمله خدمات راه اندازی پلیس سایبری، ارایه خدمات امن دیجیتالی مانند تشکیل و رسیدگی پرونده الکترونیکی،آرشیو دیجیتال ، ابلاغ دیجیتالی برگزاری دوره‌های آموزشی الکترونیکی از‌جمله فعالیت هایی است که بخش قضایی ایران روی آن سرمایه گذاری بسیار خوبی کرده است اما نیاز به تلاش بیشتری می باشد.

وی گفت : امروزه موضوع تامین امنیت سایبری در دو بعد فنی و حقوقی جزء ضروریات است. در بعد فنی، کارشناسان و دولتها باید این نکته را مد نظر داشته باشند که مجرمین سایبری از هیچ کوششی برای پیشبرد اهداف شوم خویش فرو گذار نمی کنند. لذا با رعایت مقررات و حفظ حقوق پدید آورندگان و برنامه نویسان ، ضرورت تبادل نظر و تکنولوژی بین کشورها و شرکتها کاملا مشهود است و دربعد حقوقی، سیاستگذاری وتدوین قوانین موثر برای جلوگیری از فجایعی مانند جنگهای سایبری موضوعی غیر قابل انکار و امری است که نیازمند توجه و همت تمام نوع بشر در همه کشورهاست.