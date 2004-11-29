5/8 ميليون متر مربع كاشي به خارج صادر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن در حاشيه نمايشگاه بين المللي ساختمان و تاسيسات گفت: كشورهاي خاورميانه ، آسياي ميانه، افغانستان، پاكستان و عراق از جمله بازارهاي صادراتي هستند كه كاشي هاي ايران صادر شده است.

احمد قاسمي روند صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشوررا رو به رشد دانست و افزود: طي سالهاي برنامه سوم توسعه همه ساله بين 20 تا 25 درصد رشد صادرات بخش صنعت و معدن بوده و اين روند همچنان ادامه دارد.

وي تصريح كرد: ميزان كالاهاي صنعتي و معدني از حدود دو ميليارد دلاردر ابتداي برنامه سوم به بيش از 4/5 ميليارد دلار در سال پاياني برنامه سوم ( سال 83 ) افزايش خواهد يافت.

قاسمي افزود: در هفت ماهه سالجاري بيش از2/3 ميليارد دلاركالاي صنعتي و معدني از ايران به خارج صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد رشد نشان مي دهد.

به گفته وي، در نيمه دوم امسال ميزان رشد صادرات كالاهاي صنعتي و معدني بيشترخواهد شد و رقم در نظر گرفته شده براي صادرات اين كالاها طبق هدف برنامه سوم تا پايان سال محقق خواهد شد.