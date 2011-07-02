رشد بیماران کلیوی در کشور/ کمبود هزار دستگاه دیالیز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی در حاشیه شانزدهمین همایش فرهنگی پژوهشی مدیران انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران که در کرمان برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 70 تعداد 79 بخش دیالیز در کشور وجود داشت که این تعداد در سال 80 به 244 بخش و درسال 90 به 428 بخش دیالیز افزایش پیدا کرده است.

وی با اعلام اینکه در برخی از بخش های دیالیز با کمبود پرستار و امکانات پزشکی مواجه هستیم، اظهار داشت: کمبود دستگاه دیالیز منجر به مرگ و میر برخی از بیماران می شود.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با اشاره به وجود 3 هزار و 700 دستگاه دیالیز در کشور تاکید کرد: همین الان هزار دستگاه دیالیز کم داریم.

قاسمی با اعلام اینکه ضریب استفاده از دستگاه دیالیز می بایست یک دستگاه به ازای سه بیمار باشد، یادآور شد: این ضریب هم اکنون یک دستگاه به ازای شش بیمار است.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با تاکید بر اینکه وضعیت پیوند کلیه در ایران نسبت به دنیا کم نظیر است، ادامه داد هم اکنون بیش از 30 مرکز پیوند کلیه در کشور فعال هستند به طوری که در ارومیه نزدیک به 3 هزار پیوند انجام می شود.

وی در ادامه با طرح این موضوع که هر جا تعداد مراکز تصمیم گیری زیاد می شود در نتیجه آن راههای نفوذ نیز بیشتر می شود، افزود: قطعا دلال بازی در بخش پیوند کلیه منجر به خرید و فروش این عضو حساس بدن خواهد شد.

قاسمی از انجمن خیریه از بیماران کلیوی به عنوان بانی پیوند از مرگ مغزی نام برد و گفت: بحث پیوند کلیه از مرگ مغزی را 25 سال پیش این انجمن در کشور شروع کرده است.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی افزود: در سال 89 تعداد 2 هزار و 285 پیوند کلیه انجام شده که 1690 مورد آن از افراد داوطلبان و 595 پیوند نیز از بیماران مرگ مغزی بوده است.