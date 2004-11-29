احتمال بازگشت وحيد شمسايي به ليگ فوتسال ايتاليا

به گزارش خبرنگار" مهر" اين پيشنهاد درجريان مسابقات جام جهاني تايوان ازسوي مربي ايتاليايي تيم فوتسال آرژانتين به مهاجم گلزن تيم فوتسال كشورمان ارائه شد.

اين مربي ايتاليايي ازشمسايي براي حضوردرتيم " پسكارا" كه درليگ حرفه اي فوتسال ايتاليا حضوردارد واز6بازيكن آرژانتيني نيزسود مي برد، دعوت كرده است.

وحيد شمسايي با تاييد اين خبراظهارداشت: درحال حاضرتصميمي براي آينده ام ندارم وتنها بفكراستراحت ودورشدن از فضاي بازيهاي جام جهاني هستم.

وي افزود: من پيش ازاين هم ازتيم اسپارتاك مسكويك پيشنهاد اغوا كننده داشتم، ولي بخاطرخانواده ام تصميم گرفتم درايران بمانم ودركنارآنها باشم. درحال حاضرهم هيچگونه مذاكره اي دراين زمينه با اين تيم ايتاليايي انجام نداده ام وهمه چيزرا به آينده موكول كرده ام.

مهاجم تيم فوتسال كشورمان تصريح كرد: من پيش از اين هم تجربه حضوردرليگ ايتاليا را داشتم وبا شرايط اين كشور آشنايي كامل دارم ودرصورتيكه شرايط مناسبي براي بازگشتم به ايتاليا فراهم باشد، اين احتمال وجود دارد كه دوباره دراين كشوربه بازيگري ادامه دهم .

وي در پايان گفت: من درحال حاضربازيكن تيم ارم كيش قم هستم وخودم را به اين تيم متعهد مي دانم وتنها درصورت موافقت مسوولان اين تيم ووجود شرايط مناسب دوباره به اروپا وليگ ايتاليا بازخواهم گشت.