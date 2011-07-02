آرژانتین مقابل بولیوی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرژانتین در دیداری که بامداد امروز شنبه در ورزشگاه "سیوداد" لاپلاتا برگزار شد، با نتیجه یک بر یک مقابل بولیوی متوقف شد.

"ادویالدو روخاس" در دقیقه 48 تیم بولیوی را مقابل تماشاگران آرژانتین پیش انداخت اما سرخیو آگوئرو در دقیقه 76 بازی را به تساوی کشاند.

خاویر زانتی، کاپیتان تیم فوتبال آرژانتین در پایان این دیدار اظهار داشت: ما در برخی مواقع خوب بازی کردیم و در برخی موارد نه.

آرژانتین روز چهارشنبه در گروه A مسابقات کوپا آمه‌‍ریکا با کلمبیا دیدار خواهد کرد و بولیوی به مصاف کاستاریکا می رود.

چهل و سومین دوره رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا از روز جمعه با حضور 12 تیم برتر منطقه آمریکای جنوبی در هشت شهر آرژانتین آغاز شده و تا دوم مردادماه ادامه پیدا می کند.