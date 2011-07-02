بیانیه نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در خصوص ادعاهای اخیر سارا شورد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به قرار زیر است :

روابط عمومی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اظهارات اخیر خانم سارا شورد زندانی آزاد شده امریکائی در مورد وضعیت دو زندانی دیگر آمریکائی و تکرار آن توسط بستگان دو فرد یاد شده را رد نموده و تاکید می نماید، دیدگاههای قبلی خانم سارا شورد، استانداردهای بالای رفاهی و اخلاقی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران و بویژه زندانی که دو آمریکائی در آن به سر می برند ، را تایید نموده است .

تناقض و تغییر آشکار در اظهارات و دیدگاههای خانم سارا شورد در مورد شرایط وی و دو آمریکائی دیگر در زندانهای ایران ، تعجب برانگیز بوده و شائبه جدی فشارهای سیاسی بر ایشان را ایجاد نموده است .

خانم سارا شورد در تاریخ جمعه 24 سپتامبر 2010 در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس ، خواستگاری بائر (دیگر زندانی ) از او در زندان و جشن تولدش به همراه یک کیک شکلاتی را بهترین خاطرات دوران بازداشتش می داند . وی می افزاید : یکی از بهترین روزها در مدت بازداشتم زمانی بود که شین بائر و جاش فتال مامور زندان اوین را قانع کردند که یک کیک شکلاتی را برای تولد 32 سالگی ام به درون زندان بیاورند . وی همچنین در تاریخ 7 دسامبر 2010 طی مقاله ای منتشره در وب سایت شبکه سی ان ان می نویسد: زمانیکه من در زندان اوین در تهران بودم یکی از مامورین زن زندان 2 بار گل برای من آورد، من شنیدم که در باز شد و دیدم که این مامور در سلول ایستاده است با لبخند زیاد و گلهای رز ایرانی . و من از وی تشکر کردم . وی همچنین می افزاید : برخی لحظات که در اوج نامیدی به گریه می افتادم همین مامور زندان پیش من می آمد و مرا در آغوش گرفته و دلداری می داد.

اظهارات فوق تنها بخشی از از دیدگاههای خانم سارا شورد در مورد شرایط وی و دو همراه او در زندانهای ایران است . به غیر از شرایط مناسب نامبردگان در زندان ، تاکنون حداقل چهار مورد دسترسی کنسولی ،یک مورد ملاقات مستقیم خانواده ها در محل یکی از بهترین هتلهای تهران ، چند مورد تماس تلفنی و ارسال مستمر نامه و کتاب برای این زندانیان انجام شده است .

لازم است تاکید شود پرونده بازداشت سه شهروند آمریکائی یک موضوع کاملا قضائی است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قوه مستقل در چارچوب قوانین موجود به این پرونده رسیدگی خواهد نمود .لذا تلاش برای حل این مسئله قضائی از طریق فشارهای سیاسی و رسانه ای اگر مضر نباشد قطعا بیهوده خواهد بود .

این نمایندگی همچنین توجهات را به گزارشات متعدد در خصوص وضعیت ناگوار زندانیان ایرانی در زندانهای آمریکا جلب می نماید . این شهروندان عموما در پی دام گذاری برخی از نهادهای آمریکا بازداشت شده اند که فی النفسه یک اقدام مجرمانه تلقی می شود . در این رابطه اخبار و گزارشات متعددی در خصوص وضعیت وخیم سلامتی ، عدم دسترسی برخی از آنها حتی به یک پتو و عدم دسترسی مناسب کنسولی و... دریافت شده و مکاتبات متعدد با وزارت امور خارجه امریکا در این زمینه به نتیجه قابل قبولی نرسیده است . صرفا بعنوان نمونه یاد آوری می نماید که وضعیت خانم شهرزاد میر قلی خانی ، بانوی جوان ایرانی و مادر دو دختر نوجوان پس از وخامت وضعیت جسمانی و صرفا پس از تلاشهای همه جانبه ،مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفت و وی کماکان در شرایط نامناسبی در زندان به سر می برد .گزارشها در مورد سایر ایرانیان زندانی نیز وضعیت بهتری را ترسیم نمی کند .

در پایان تاکید می نماید، با توجه به وضعیت تاثر انگیز و نامشخص زندانیان ایرانی در زندانهای آمریکا و عدم پاسخگوئی نهادهای مسئول این کشور و اعلام قبلی آن به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ، جمهوری اسلامی ایران خواستار ایفای نقش سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد مسئول برای رفع موانع دسترسی کنسولی و مشخص شدن وضعیت ایرانیان در بند در آمریکا می باشد.