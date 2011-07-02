گام اول را برای طلای المپیک برداشتم/ دوران سختی را پشت سر گذاشتم

محمد باقری معتمد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر باکو ضمن بیان این مطلب افزود: بدون شک این رقابت‌ها از مسابقات جهانی سخت‌تر و در سطح فنی بالاتری برگزار شد، بهترین‌های دنیا در رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک حضور دارند و من از ابتدا تا آخرین مبارزه، رقبای سرسختی داشتم.

وی در خصوص شرایط رقبای خود در مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک گفت: نمایندگان اتریش، آذربایجان، افغانستان و مکزیک همگی آماده و سرحال بودند و مبارزات سختی مقابل آنها برگزار کردم ولی در دیدار نهایی به دلیل حساس شدن مسابقه موفق به کسب پیروزی نشدم. البته در مبارزه با نماینده اتریش اندکی آسیب دیدگی پیدا کردم ولی اجازه ندادم این موضوع روی کارم تاثیر منفی بگذارد.

دارنده مدال نقره این دوره از مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک افزود: نمی دانم داوران روی مبارزه من با تکواندوکار ترک حساس شده‌اند یا خودم حساس شده‌ام. قصد توجیه شکست خود را ندارم اما متاسفانه داوری همانند رقابت‌های جهانی اشتباهاتی داشت که خیلی تاثیرگذار بود. من در مبارزه فینال یک تکنیک فیلیپینی اجرا کردم که داوران یک امتیاز دادند. اگر آن تکنیک امتیاز داشت باید 2 امتیاز می دادند و اگر هم نداشت نباید امتیاز می دادند. یک امتیاز در آن شرایط حساس خیلی تاثیرگذار است.

معتمد با ابراز ناراحتی از شکست خود در دیدار نهایی مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک گفت: این دومین باخت من به حریف ترکیه‌ای بود. بدون شک اجازه نمی دهم او به گربه سیاه من تبدیل شود. برای کسب سهمیه المپیک خوشحالم و خدا را شکر می کنم که شرمنده مردم خوب و دوست داشتنی ایران نشدم و در مدت زمان باقی مانده تا المپیک تلاش می کنم به هدفم که همان طلای 2012 لندن است، دست پیدا کنم.

وی همچنین به تغییر هوگوهای الکترونیکی اشاره کرد و افزود: تغییر هوگوها خیلی تاثیر گذاربود. من طی دو سال گذشته با هوگوهایی کار کردیم که ناگهان در مسابقات انتخابی المپیک اعلام کردند نباید از آنها استفاده کنیم. البته شرایط برای همه یکسان بود ولی من در دو بازی اول خیلی محتاط بودم.

این عضو تیم ملی تکواندوی ایران در مورد رقبای خود در المپیک لندن نیز اظهار داشت: همه رقبای من سرسخت هستند. بدون شک بهترین‌های جهان جواز حضور در المپیک را دریافت می کنند و هربازی خودش یک فینال واقعی است و باید با آمادگی کامل به لندن برویم.

معتمد خاطر نشان کرد: یوسف کرمی خیلی آماده است و امروز سهمیه المپیک را بدست می آورد. هر دوی ما با آرامش خاطر و خیالی آسوده خود را طبق برنامه کادر فنی آماده حضور در المپیک خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون و کادر فنی تیم ملی تکواندوی ایران گفت: دوران سختی را پشت سر گذاشتیم. مدت‌ها در اردوی جهانی بودیم و بعد از آن بدون استراحت وارد اردوی انتخابی المپیک شدیم. خیلی خسته هستم و مدتی باید استراحت کنم. پس از استراحتی کوتاه کار آماده سازی را برای حضور در المپیک آغاز خواهم کرد.

رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک از صبح روز پنجشنبه در مرکز المپیک "سرحدچی" باکو در آذربایجان با حضور 332 تکواندوکار از 108 کشور جهان آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.