فتنه اخیر با فتنه های 30 سال اخیر برابری می کند/ هیئت ها غبار فتنه را پاک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح بزرگ بصیرت دینی ویژه یک هزار هیئت مذهبی خوزستان که در تالار امام رضا(ع) شهرک نفت برگزار شد، با تاکید بر اینکه هیئت های مذهبی در طول تاریخ زیر پرچم ولایت گام برداشته اند، عنوان کرد: حرکت و فرهنگ عظیم و بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام با وجود هیئت های مذهبی در سطح جهان گسترش یافته است.

حجت الاسلام روحانی‌نژاد، هیئت های مذهبی را از مردمی ترین نهادهای مردمی در سطح جهان دانست و گفت: این هیئت ها تشکیل شده اند تا معارف اصیل و ناب اهل بیت(ع) را در سطح جهان گسترش دهند.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با بیان اینکه تا فرا رسیدن ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی(عج) هیئت های مذهبی تلاش خود در نشر معارف اصیل و ناب اهل بیت(ع) انجام می دهند، اظهار داشت: رسالت اصلی پیدایش هیئت های مذهبی دفاع از آرمان های اهل بیت(ع) و نشر معارف و سیره زندگانی این بزرگواران در سطح جامعه است.



حجت الاسلام روحانی‌نژاد، هیئت های مذهبی را پیشگام مقابله با اندیشه های جریان های انحرافی دانست و گفت: از دوران انقلاب اسلامی ایران تاکنون هیئت های مذهبی در مقابله با جریان های انحرافی و عرفان های نوظهور مانند فرقه ضاله وهابیت، بهائیت و گروه های شیطان پرستی پیش گام دیگر نهادها بوده‌اند.



وی تصریح کرد: برخی از بزرگان نظام اسلامی ایران معتقدند جریان انحرافی که به تازگی در ایران اسلامی به وجود آمده است برابر با همه جریان های انحرافی ایجاد شده در طول 30 سال انقلاب اسلامی ایران است.



حجت الاسلام روحانی‌نژاد با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی باید بصیرت و روشن بینی افکار عمومی را افزایش دهند، افزود: هیئت های مذهبی آگاه باشند که فتنه در هر برهه ای از زمان وجود دارد و هیئت ها باید با نور ایمان اهل بیت(ع) و فکر انقلابی خود غبار فتنه را از سطح جامعه پاک سازی کنند.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به تبیین نقش هیئت های مذهبی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه اشاره و تصریح کرد: همواره بسیاری از مشکلات جامعه به وسیله وجود افرادی روشن بین و آگاه در هیئت های مذهبی حل می شود.