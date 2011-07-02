ایران با شکست مقابل روسیه نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی ششمین دوره مسابقات فوتبال هفت نفره (معلولان) جمعه شب در "امن" هلند برگزار شد و تیم ایران با پذیرش شکست غیرمنتظره 6 بر یک مقابل روسیه برای دومین بار نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.

گل‌های روسیه در این دیدار را "لاشا موروانادزه" در دقیقه 2، "آلکسی توماکف" در دقایق 13 و 16، "آلکسی چسمین" در دقایق 20 و 25 و "ایوان پوتخین" در دقیقه 43 به ثمر رساندند. تک گل ایران را هم فرزاد مهری در دقیقه 56 وارد دروازه روسیه کرد.

تیم اوکراین هم با برتری 8 بر 3 مقابل برزیل به عنوان سومی مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره دست پیدا کرد.

ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی این رقابت‌ها تیم‌های ایرلند، آمریکا و ژاپن را شکست دادند و در مرحله پلی‌آف نیز تیم آرژانتین را با هشت گل از پیش رو برداشتند.

این تیم در مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات فوتبال هفت نفره معلولان جهان تیم قدرتمند اوکراین را با چهار گل شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ایران تاکنون در چهار دوره این مسابقات شرکت کرده که در دوره نخست مقام چهارم، در دومین دوره مقام سوم و در دوره گذشته نیز نایب قهرمان شده بود.

هفت تیم برتر این رقابت‌ها که جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن را کسب کردند به شرح زیر هستند:

1- روسیه، 2- ایران، 3- اوکراین، 4- برزیل، 5- هلند، 6- اسکاتلند و 7- آرژانتین