اکران ماه رمضان با توجه به فضای معنوی این ماه انجام شود

رضا سعیدیپور به خبرنگار مهر گفت: دو سال گذشته طرح اکران ماه رمضان با ویژگیهای مثبت و منفی اجرا شد، سال اول به دلیل این که فیلمهای خوب و مناسب در این طرح روی پرده رفت فروش خوبی داشتیم، اما سال دوم استقبال به اندازه سال اول نبود.
وی ادامه داد: انتخاب فیلم برای ایام ماه رمضان مهم است، نمیتوان انتظار داشت هر فیلمی در این ایام روی پرده برود و موفق باشد. امسال تنها دو سانس بعد از پایان سانسهای معمولی نمایش فیلم خواهیم داشت و ساعت یک و نیم بامداد آخرین سانس باید شروع شود تا مردم روزهدار برای عبادت دچار مشکل نشوند.
سعیدیپور افزود: امسال باید با توجه به تجربههای گذشته فیلم برای طرح اکران ماه رمضان انتخاب کنیم و فضایی به وجود بیاوریم تا سینمادوستان فرصت فیلم دیدن در این ایام را از دست ندهند. ماه مبارک رمضان ماهی ویژه است که میتوان از امتیازهای آن برای جذب مخاطب استفاده کرد.
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