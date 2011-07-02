سالک با مهر مطرح کرد: بررسی سازوکار وحدت اصولگرایان در جامعه روحانیت مبارز

حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت کمیته واحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم افزود: هنوز بحثی در این خصوص بین اعضاء مطرح نشده است به همین دلیل در جلسات آینده جامعه روحانیت مباحث مربوط به سازوکار اصولگرایان بررسی می شود.

وی همچنین گفت: ما معتقدیم که باید براساس منشور جامعتین حرکت کرد از این رو خود را مکلف به تصمیم جامعتین(جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)می دانیم.



به گزارش مهر،کمیته سه نفره اصولگرایان متشکل از حبیب الله عسگر اولادی ، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل آبان ماه سال 89 در پی نشست گروهی 30 نفره از چهره های اصولگرا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، با هدف پیگیری وحدت اصولگرایان تشکیل شد.



با توجه به جایگاه ویژه روحانیت در اردوگاه اصولگرایان 4 عضو دیگر از سوی جامعتین به این کمیته اضافه شدند.تا مکانیزم وحدت اصولگرایان با جدیت تمام دنبال و پیگیری شود.



حضور جامعتین در این کمیته با استقبال اصولگرایان مواجه شد . محمد حسن غفوری فرد در این خصوص تصریح کرد: با حضور جامعتین ترکیب و ماهیت این گروه دیگر متفاوت شده است. به عبارت دیگر با ابتکار جامعتین، ماهیت گروه سه نفره دیگر آن چیزی نیست که رئیس جمهور خواسته بود.



همچنین اخیرا سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری اعلام کرد: 8 نفر دیگر به این تعداد اضافه می شوند و این کمبته به 15 نفر افزایش می یابد.



