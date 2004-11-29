  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۷:۴۶

هافبك تيم ملي فوتبال قزاقستان در باشگاه پيكان تهران

با وجودي كه تعدادي بازيكن خارجي براي آزمايش در تمرينات تيم فوتبال پيكان حاضر شدند اما هنوز بازيكني كه بتواند نظر كادر فني اين تيم را جلب نمايد پيدا نشده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازاينكه بازيكن برزيلي مورد نظركادرفني پيكان قرارنگرفت وبرخي بازيكنان مد نظر اين تيم نيز اصلا به ايران نرسيدند، اينبار يك هافبك قزاق درتمرينات پيكان حاضرشده تا شايد نظرمحمدمايلي كهن را جلب نمايد.
" آرتيم نظراف " 27 ساله كه سابقه بازي درتيم ملي اين كشوررا دارد. عضوتيم " آترائوم " ازتيمهاي ليگ برترقزاقستان بوده ودر اين مسابقات 7 گل نيزبه ثمررسانده است.
اين هافبك نفوذي ازامروزدرتمرينات پيكان حاضرشده تا بلكه بتواند مشكل خط مياني ودرادامه گلزني پيكان راحل وفصل نمايد. قراراست طي يكي دوروزآينده چند بازيكن ديگرنيزبراي انجام تست فني درباشگاه پيكان حاضر شوند.

کد مطلب 134875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها