هافبك تيم ملي فوتبال قزاقستان در باشگاه پيكان تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازاينكه بازيكن برزيلي مورد نظركادرفني پيكان قرارنگرفت وبرخي بازيكنان مد نظر اين تيم نيز اصلا به ايران نرسيدند، اينبار يك هافبك قزاق درتمرينات پيكان حاضرشده تا شايد نظرمحمدمايلي كهن را جلب نمايد.

" آرتيم نظراف " 27 ساله كه سابقه بازي درتيم ملي اين كشوررا دارد. عضوتيم " آترائوم " ازتيمهاي ليگ برترقزاقستان بوده ودر اين مسابقات 7 گل نيزبه ثمررسانده است.

اين هافبك نفوذي ازامروزدرتمرينات پيكان حاضرشده تا بلكه بتواند مشكل خط مياني ودرادامه گلزني پيكان راحل وفصل نمايد. قراراست طي يكي دوروزآينده چند بازيكن ديگرنيزبراي انجام تست فني درباشگاه پيكان حاضر شوند.