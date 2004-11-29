آقاياني كه انتقاد مي كنند تعريفي از سيستم فوتسال بلد نيستند / دردوره هاي قبلي جام جهاني زنگ تفريح تيمهاي ديگر بوديم

محمود خوراكچي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاكيد براين موضوع گفت: متاسفانه برخي كارشناسان ما واقع بين نيستند وبطورمغرضانه فقط به انتقاد ازعملكرد تيم ملي پرداخته اند كه درخيلي موارد منافع شخصي خودشان را دخيل كرده اند.

خوراكچي ادامه داد: آقاياني كه درمصاحبه هايشان اعلام كرده اند تيم ملي فوتسال به جاي فوتسال، فوتبال بازي كرده است، دنبال منافع شخصي خودشان هستند. چرا اين آقايان كه اداشان مي شود كارشناس هستند تا به حال نتوانسته اند درليگ برترحتي براي يكبارهم كه شده تيم تحت رهبريشان را مطرح كنند. چرا آقاي شمس وابطحي درطول برگزاري اين ديدارها فقط انتقاد مي كردند و فشاررواني روي بازيكنان ما را بيشترمي كردند؟ يعني ما فقط انتقاد داشتيم؟ بازيكنان ما هيچ كارمثبتي نكردند. چرا اين آقايان احساسي حرف مي زنند. بيايند منطقي صحبت كنند. چرا نمي گويند كه درديداربرابرآرژانتين داور سرما را بريد. چرا نمي گويند كه دراين بازي بازيكنان ما يك حركت مثبت انجام داده اند.

مربي تيم ملي فوتسال كشورمان ادامه داد: اين آقاياني كه ادعايشان مي شود بيايند بنشينند بخاطرمنافع ملي كشورشان منطقي بحث كنند وحرفهايشان را جلوي خود ما بزنند تا ماهم جواب بدهيم. اين نمي شود كه فقط انتقاد كنند تا شايد به خواسته هايشان برسند و دوباره به تيم ملي برگردند.

خوراكچي در مورد عملكرد بازيكنان گفت : بازيكنان ما دراين ديدارها تلاش كردند بهترين بازيهايشان را به نمايش بگذارند و دستورات مربيان را به اجرا بگذارند. مثلا قرار بود بازيكنان به هنگام صاحب توپ شدن شمسايي ازاوحمايت كنند، اما بخاطر ترس از گل خوردن مي ترسيدند جلو بروند.

مربي تيم ملي فوتسال كشورمان درادامه افزود: البته ما بايد اين نكته را هم درنظربگيريم كه تيم ما ازنظربدنسازي مشكل داشت و با وجود اينكه پيكولي را دراختيارداشتيم، اما دير ملحق شدن اين مربي برزيلي به اردوي تيم ملي باعث شد كه بازيكنان ما نتوانند كارايي لازم را داشته باشند.

خوراكچي در ادامه افزود: آقاي ايكسي كه مي آيد درروزنامه ها مي گويد" ما فوتبال بازي كرديم نه فوتسال" براي ما و ورزش كشورقابل احترام است، اما ايشان درجام جهاني 1992 سرمربي تيم ملي بود وبنده هم بعنوان دروازه بان همراه تيم ملي بودم. آن موقع سطح مسابقات بسيارپايين بود وتيمها خيلي با مسائل تاكتيكي آشنا نبودند وتيم ما با قدرت بدني وكارهاي انفرادي توانست عنوان چهارمي را ازآن خود كند، اما حالا شرايط خيلي فرق كرده است. همه تيمها با تاكتيكهاي ويژه درمسابقات شركت كردند.

وي افزود: اين آقا اگر توانست درشرايط فعلي يك سيستم فوتسال را تشريح كند، بنده به ايشان جايزه خيلي خوبي مي دهم. اما متاسفانه اين آقا حتي يكي ازسيستمهاي حال حاضرفوتسال را نمي داند، اما مي آيد درروزنامه ها ومي گويد تيم ملي فوتبال بازي كرد نه فوتسال.

خوراكچي با انتقاد ازمطالب كارشناسي حسين شمس، ناصرصالح وسيد مهدي ابطحي گفت: متاسفانه اين آقايان درمطالب كارشناسي خود فقط نقاط ضعف تيم ملي فوتسال را ديدند وحتي براي يكباربه نقاط مثبت تيم ما اشاره نكردند. يعني تيم ملي فوتسال يك نقطه مثبت هم نداشت؟ اين آقايان اگر ادعا دارند كه كارشناس هستند بيايند بنشينند رودرروحرفهايمان را بزنيم، ببينيم اينها كارشناس هستند يا ما؟ همين آقايان دردوره قبلي آنقدرضعيف نتيجه گرفتند كه وقتي بابك معصومي يك گل زد، ازجا كنده شدند وفرياد زدند گل گل گل ... حالا آمده اند وعليه تيم ملي انتقادات مغرضانه مي كنند.

مربي تيم ملي فوتسال كشورمان درادامه افزود: ما در اين بازيها قدرتمندانه ظاهرشديم و اگربرخي بدشانسي ها مثل مصدوميت محسن زارعي و ناداروي نبود، قطعا نتايج بهتري نيزكسب مي كرديم. ما دردوره قبلي زنگ تفريح تيمهاي ديگربوديم، اما در اين بازيها قدرت خودمان را نشان داديم.

خوراكچي افزود: اين آقايان بخاطرخصومت شخصي كه با كادرفني تيم ملي فوتسال پيدا كرده اند، دارند با احساسات ميليونها علاقمند به فوتسال و بازيكنان تيم ملي بازي مي كنند. ما چه دروغي گفته ايم كه اين آقايان مي آيند ومي گويند ما چهارسال است دروغ گفته ايم. ما دراين چهارسال واقعيتها را نشان داديم. اين آقايان فكر مي كنند با مصاحبه كردن مي توانند به تيم ملي برگردند، اما بايد بدانند كه حتي اگرما هم برويم اين آقايان به هيچ وجه به تيم ملي برنخواهند گشت. چرا كه فدراسيون فوتبال وجامعه فوتبال آنها را شناخته واجازه نخواهد داد مجددا به تيم ملي برگردند.

مربي تيم ملي فوتسال كشورمان در ادامه به عملكرد وحيد شمسايي اشاره كرد وگفت: اينهايي كه ازشمسايي انتقاد مي كردند، بايد درچين تايپه بودند ومي ديدند كه مردم وعلاقمندان به فوتسال چگونه براي گرفتن امضاء ازوحيد سرودست مي شكستند وبه دنبال اوبودند. اين مربوط به خوب راه رفتن شمسايي نبود. اين بخاطر توانايي اوست. چرا مي آيند اين بازيكنان را مي كوبند. شمسايي افتخارفوتبال ايران است، اما متاسفانه آنقدر ازاوانتقاد كرده اند كه درفرودگاه هنگ كنگ به من گفت: اگرسكته كردم، حداقل تو به مردم بگوكه من هركاري كردم براي شادي دل آنها بوده وخواستم دستورات مربيان را درزمين پياده كنم. حالا اين آقايان كارشناسان مي آيند واين بازيكن را مي كوبند كه چرا تعويض نشد وچرا فلان كرد وبهمان كرد.

محمود خوراكچي به صحنه درگيري كاظم محمدي وبرخورد صادق درودگر اشاره كرد وافزود: جا دارد كه من ازتلاشهاي آقاي درودگرتشكركنم كه درآن صحنه اجازه نداد تا محمدي دست به كارهاي خطرناكتري بزند ومشكلاتي را براي فوتبال ايران بوجود بياورد. ايشان دراين مدت زحمت بسيارزيادي را متحمل شد وبراي راحتي بازيكنان وكادرفني ازهيچ كوششي دريغ نكرد.

مربي تيم ملي فوتسال كشورمان درپايان ضمن تشكروقدرداني از فدراسيون فوتبال وشخص دكتر دادكان گفت: ما تابع تصميمات فدراسيون فوتبال هستيم ودرصورتي كه آقاي انصاريفرد درتيم ملي فوتسال باقي بمانند، بنده هم هستم. درغيراينصورت تابع تصميم آقاي دكتردادكان خواهم بود.

