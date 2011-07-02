حذف نظرسنجی برنامه/ جیرانی در جایگاه کارگردان به فراستی پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی "هفت" جمعه شب 10 تیرماه اختصاص به گفتگو با علی سلطانی دبیر جشنواره فیلم پلیس و همچنین نقد فیلم "قصه پریا" به کارگردانی فریدون جیرانی داشت.
در ابتدای برنامه جیرانی توضیحی درباره برنامه هفته گذشته داد که عدهای او را متهم به پول گرفتن و تبلیغ برای آموزشگاه آزاد بازیگری امین تارخ رده بودند که جیرانی در جواب این منتقدان گفت: نه ما پول نگرفتیم. ما نجابت به خرج دادیم اما کمی متاسفم که آقای تارخ نجابت به خرج نداد.
دبیر چهارمین جشنواره فیلم پلیس اولین مهمان برنامه "هفت" بود که درباره این دوره از جشنواره توضیحاتی داد. جیرانی درباره این مسئله که چرا جشنواره پلیس هم مانند جشنوارههای دیگر مثل کیش و جشنواره فیلم شهر تقریبا مثل جشنواره فیلم فجر شده و از فیلمهای این جشنواره و بعضی محصولات اجتماعی استفاده میکند گفت: هدف از برگزاری این جشنواره بررسی سینمای اجتماعی با رویکردی به حضور نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بضاعت سینمای ایران همین است. البته اصل برگزاری جشنواره برای نیروی اتظامی هدف ما نبوده است. اگر ما بتوانیم نگاه تولیدی را با توجه به اهداف جشنواره به سینمای اجتماعی معطوف کنیم و اولویتهای نیروی انتظامی را هم در نظر بگیریم به جشنواره مورد نظر و با کیفیتهای مناسبی دست می یابیم. امیدوارم بتوانیم در دورههای بعدی به دستاوردهای مناسبی دست یابیم.
در نقد فیلم سینمایی"قصه پریا" ابتدا فریدون جیرانی در نقش مجری و کارشناس برنامه میزبان مصطفی زمانی بازیگر فیلمش بود. زمانی ابتدا درباره چگونگی اولین حضورش جلو دوربین و بازی در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبرصحبت کرد و از بازی در این پروژه به نیکی یاد کرد. چون این مجموعه توانسته یک شبه او را به شهرت رسانده و درهای سینمای حرفهای را به رویش باز کند.
وی درادامه با تشکر از فرجالله سلحشور کارگردن سریال عنوان کرد که سلحشور تنها کسی بوده که پای حضور او در سریال ایستاده است. در ادامه زمانی درباره نقشهای سینمایی اش در فیلمهای"آل"،"کیفر"،" بدرود بغداد" گفت و درباره نقش سیاووش در فیلم "قصه پریا" و ایفای نقش جوانی معتاد توضیحاتی دادو عنوان کرد که چگونه توانسته با 58 ساعت بیداری به نقش نزدیک شود.
این قسمت از برنامه "هفت" قرار بود مسابقه پیامک کوتاه و نظرسنجی نداشته باشد اما اواسط برنامه نظرسنجی برنامه پخش شد که سوال آن در ارتباط با موفقیت جیرانی در زمینههای روزنامهنگاری و سردبیری، نویسندگی و کارگردانی، اجرا و تهیه برنامه و یا هیچکدام بود. قرار بود جیرانی از این نظرسنجی اطلاع نداشته باشد و سوپرایز شود. اما این امر بیشتر به ناراحتی جیرانی منجر شد.
فراستی در آغاز نقد فیلم از بچههای پشت صحنه درخواست کرد تا سوال برنامه را حذف کنند چون این سوال یک نوع بیاحترامی به جیرانی تلقی میشود. فراستی گفت: به نظر من جیرانی بهترین مجری برای برنامه هفت است و اگر او نبود این برنامه تا اینجا نمی رسید.
جیرانی نیز در این باره توضیح داد که هیچگاه از انتقاد ناراحت نمیشود اما تا امروز تلاش کرده هیچگاه حیطههای فعالیتش با یکدیگر تداخل نداشته باشد و هرکاری را دار جایگاه خودش به درستی انجام دهد.
جیرانی گفت: دوستان میدانستند به جای این سوال درباره فیلمهای من نظرسنجی کنند. اما این سوال شخصیت آدم را نقد میکند که از نظر من کار زشتی است. من از این ناراحت شدم. پس از این فریدون جیرانی که از هیئت مجری خارج شده و در جایگاه کارگردان فیلم "قصه پریا" نشسته بود به همراه مرتضی شایسته تهیهکننده فیلم روبروی فراستی قرار گرفته و به سوالات او پاسخ دادند.
فراستی ابتدا از طرح و فیلمنامه فیلم آغاز کرد و شایسته و جیرانی درباره فیلمنامه توضیحانی دادند. فراستی در ادامه نقد فیلم بیان کرد که فیلم از قصه ضربه خورده است. همچنین او تدوین فیلم را نیز قبول نداشت و اشاره کرد که تدوین به فیلم ضربه زده است.
جیرانی در طول نقد فیلم بسیار فروتنانه با انتقادای فراستی برخورد کرد و حین صحبتهایش به این مسئله اذعان داشت که شاید راه را اشتباه رفته و نتوانسته مسائلی را که دوست داشته مطرح کند به درستی به مخاطب انتقال دهد.
گزارش پشت صحنه فیلم سینمایی "من همسرش هستم" به کارگردانی مصطفی شایسته و مصاحبه با عوامل فیلم و همچنین گزارش پس از تولید و پیش از تولید درباره فیلمهای "گشت ارشاد" و "قلادههای طلا" از دیگر بخشهای برنامه بود. همچنین نظر سنجی تا آخر برنامه دیگر پخش نشد.
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