باید از فرصت های موجود برای جذب 40 میلیون زائر در افق 1404 استفاده کرد

محمود صلاحی با بیان این مطلب اظهار داشت: خدمت به زائران امام رضا(ع) مصداق عمل صالح است و این توفیقی است که نصیب خدمتگزاران مردم در مشهد مقدس شده و باید قدردان آن باشیم.

وی افزود: با تشکیل دبیرخانه دائمی ستاد سفرهای استان فعالیت دستگاه ها در ارتباط با خدمات رسانی به زائران با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: نوورز امسال با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه های عضو ستاد، شاهد ارتقای خدمات رسانی در تمامی حوزه ها اعم از ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، خدمات عرضه محصولات غذایی و ارزاق عمومی، بهداشت و درمان، امنیت و اطلاع رسانی به زائران بودیم که رضایتمندی زائران را به همراه داشت.

صلاحی تصریح کرد: با توجه به آغار فصل تابستان تمامی دستگاه های عضو ستاد باید حضوری فعال تر در این حوزه داشته باشند و با برنامه ریزی و دقت نسبت به خدمات رسانی به زائران اقدام کنند.

وی بیان کرد: تابستان امسال مصادف است با ایام ماه مبارک رمضان که باید در این ماه با رعایت تمامی شئونات اسلامی در خدمات رسانی به آن دسته از زائرانی که اقدام به عزیمت به مشهد کرده اند، برنامه ریزی کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: 20 روز آخر شهریورماه همزمان با به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان است اوج ورود مسافر به استان است و باید برای آن برنامه ریزی ویژه کرد.

صلاحی با اشاره به استقرار بیش از نیمی از هتل ها و مراکز اقامتی در مشهد و اختصاص نیمی از ظرفیت راه آهن کشور به مشهد اظهار داشت: باید از این ظرفیت در جهت جذب زائر و گردشگر به استان استفاده کرد.

وی افزود: تردد بیش از 120 پرواز به صورت رفت و برگشت در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد یکی از فرصت های جذب گردشگر است که باید از آن بهره جست تا بتوان به هدف جذب 40 میلیونی زائر در افق 1404 دست یافت.

در این جلسه سعید حسین پور جانشین ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی خواستار فعال شدن معاونت های ستاد برای استقبال از زائران و گردشگران در فصل تابستان شد.

وی افزود: استفاده از روش های نوین آمارگیری در خصوص ورود و خروج زائران به استان و مشهد می تواند به ما در برنامه ریزی صحیح و دقیق برای زائران کمک کند که باید از آن استفاده کرد.

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای استان خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش گرمای یک و نیم درجه ای در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته، توجه به مسائل بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسین پور تصریح کرد: توجه به زیر ساخت های گردشگری در استان از جمله مواردی بوده که به آن توجه ویژه شده و این موضوع سهم بسزایی در جذب و ماندگاری زائران در استان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت جابجایی 13 میلیون نفر مسافر از طریق خطوط آهن استان گفت: در چند سال اخیر استفاده از راه آهن برای مسافرت به استان سالانه 22 درصد رشد داشته و از هفت میلیون نفر به 13 میلیون نفر ارتقا یافته که با برنامه ریزی صورت گرفته ظرف دو تا سه سال آینده این رقم به 24 میلیون نفر افزایش می یابد.

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای استان خراسان رضوی خواستار توجه بیشتر به مسائل فرهنگی اجتماعی، بهداشت و درمان، خدمات عمومی و برقراری امنیت در ایام تابستان برای زائران و مجاوران شد.

مجتبی رجایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز ضمن تشریح عملکرد ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان در ایام نوروز از آمادگی 52 دستگاه عضو ستاد در بخش های خصوصی و دولتی برای استقابل از زائران در تابستان خبر داد.

وی افزود: طرح تابستانه این ستاد از اول تیر ماه امسال آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد یافت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اخذ آمار از برخی شاخص ها، نظارت بر ارائه خدمات به زائران و گردشگران، برگزاری جشنواره های گردشگری، فرهنگی و هنری، نظر سنجی از زائران و مسافران، اجرای تورهای استان گردی، اطلاع رسانی و راهنمایی زائران و گردشگران از جمله فعالیت های است که در این ستاد برای ایام تابستان برنامه ریزی شده است.

در این جلسه حسن موحدیان فرماندار مشهد نیز خواستار ساماندهی اسکان های غیر رسمی زائران در مشهد شد و گفت: باید برای افراد شخصی که اقدام به اسکان زائران در محیط های غیر استاندارد می کنند چاره اندیشی کرد.

وی همچنین بر نظارت و کنترل بیشتر بر واحدهای صنفی و واحدهای خدماتی تاکید کرد.