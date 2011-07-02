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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۷

اصفهان جام قهرمانی بسکتبال نظام مهندسی کشور را بالای سر برد

اصفهان جام قهرمانی بسکتبال نظام مهندسی کشور را بالای سر برد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات بسکتبال المپیاد ورزشی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور با قهرمانی تیم اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این رقابتها، شب گذشته تیم اصفهان با حساب ۸۳ بر ۸۰ و در رقابتی جذاب و نفس گیر توانست از سد حریف شیرازی خود بگذرد و نام خود را به عنوان اولین قهرمان نخستین المپیاد ورزشی مهندسین ساختمان کشور ثبت کند.

در این دیدار تیم فارس در کمال شایستگی و در لحظات پایانی مغلوب تجربه بازیکنان اصفهانی شد و حتی پرتابهای سه امتیازی محمد خبازان و روزبه ارغوان هم به کار این تیم نیامد و در ثانیه های پایانی نتیجه را به یاران جواد داوری واگذار کرد.

در این دیدار و با تغییرات فنی که در مهره چینی بازیکنان تیم اصفهان انجام شده و استفاده مطلوب تر از حضور وارتان در زمین، جواد داوری، وارتان بیدرویسان و علیرضا صفدریان مثلث خطرناکی را برای تیم اصفهانی تشکیل دادند و زمینه قهرمانی تیمشان را رقم زدند.

در دیدار رده بندی نیز که پیش از بازی فینال انجام شد تیم چهارمحال و بختیاری در اوج شایستگی و با نتیجه ۷۷ بر ۶۳ از سد تیم مدعی گلستان گذشت و عنوان سومی این رقابتها را به خود اختصاص داد.

در مراسم اختتامیه این رقابتها همچنین کاپ اخلاق به تیم خراسان شمالی تعلق گرفت.

کد مطلب 1348808

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