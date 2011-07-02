اصفهان جام قهرمانی بسکتبال نظام مهندسی کشور را بالای سر برد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این رقابتها، شب گذشته تیم اصفهان با حساب ۸۳ بر ۸۰ و در رقابتی جذاب و نفس گیر توانست از سد حریف شیرازی خود بگذرد و نام خود را به عنوان اولین قهرمان نخستین المپیاد ورزشی مهندسین ساختمان کشور ثبت کند.

در این دیدار تیم فارس در کمال شایستگی و در لحظات پایانی مغلوب تجربه بازیکنان اصفهانی شد و حتی پرتابهای سه امتیازی محمد خبازان و روزبه ارغوان هم به کار این تیم نیامد و در ثانیه های پایانی نتیجه را به یاران جواد داوری واگذار کرد.

در این دیدار و با تغییرات فنی که در مهره چینی بازیکنان تیم اصفهان انجام شده و استفاده مطلوب تر از حضور وارتان در زمین، جواد داوری، وارتان بیدرویسان و علیرضا صفدریان مثلث خطرناکی را برای تیم اصفهانی تشکیل دادند و زمینه قهرمانی تیمشان را رقم زدند.

در دیدار رده بندی نیز که پیش از بازی فینال انجام شد تیم چهارمحال و بختیاری در اوج شایستگی و با نتیجه ۷۷ بر ۶۳ از سد تیم مدعی گلستان گذشت و عنوان سومی این رقابتها را به خود اختصاص داد.

در مراسم اختتامیه این رقابتها همچنین کاپ اخلاق به تیم خراسان شمالی تعلق گرفت.