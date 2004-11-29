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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۴۶

درپيامي به مناسبت روز همبستگي با ملت فلسطين؛

عنان به تلاش براي حل عادلانه ودائمي مساله فلسطين ادامه مي دهد

دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز همبستگي جهاني با ملت فلسطين بر ضرورت حل عادلانه و همه جانبه مساله فلسطين و تلاش براي رسيدن به اين هدف تاكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كوفي عنان در پيامي به مناسبت روز بين المللي همبستگي با مردم فلسطين (29 نوامبر) ضمن ابراز همدردي مجدد با آنها به خاطر درگذشت ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان گفت : به سهم خود تعهد مي نمايم به تلاش هايم با همكاري همه طرفها براي حل و فصل دايمي، عادلانه و فراگير مساله فلسطين كه بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت و اصل زمين در برابر صلح باشد ، ادامه دهم .

كوفي عنان افزود: طي چهار سال گذشته خونريزي و هرج و مرج و خشونت در خاورميانه به نحو بي سابقه اي ادامه يافته است.

دبير كل سازمان ملل متحد گفت : فلسطينيان متحمل بلايي ملالت انگيز شده و در فقر دايم و بي امان بسر مي برند.

به گزارش مهر، عنان با حمايت از امنيت رژيم صهيونيستي افزود: اما اسرائيلي ها نيز سال هاي خوبي نداشته اند آنها نيز متحمل تلفات سنگيني شده اند و نيازمند امنيت هستند.

دبيركل سازمان ملل متحد گفت : چهار سال گذشته ثابت نموده است كه خشونت خشونت مي آورد و فقط مانع حل و فصل مسالمت آميز درگيري مي شود.

کد مطلب 134881

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