اصغر حسن زاده آقای گل آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دومین دوره این رقابتها در شهر دوحه قطر، علی اصغر حسن زاده ملی پوش ایرانی تیم الریان قطر با اقتدار و با ۱۰ گل زده در صدر جدول رده بندی برترین گلزنان این دوره از مسابقات جای گرفت. وی در مراسم اختتامیه این رقابتها، جام بهترین گلزن مسابقات را دریافت کرد.

محمد طاهری دیگر بازیکن ایرانی تیم الریان نیز پنج گل به ثمر رساند.

این دو بازیکن ایرانی که به عنوان یار کمکی به تیم الریان قطر پیوسته بودند، در پایان این رقابتها که به عنوان چهارمی آنها در این مسابقات انجامید به کشورمان بازگشتند.

مرتضی عظیمایی دیگر ملی پوش کشورمان نیز با زدن هفت گل، بهترین گلزن تیم خود و دومین گلزن برتر مسابقات شد.

جدول کامل گلزنان دومین دوره رقابت های جام باشگاه های فوتسال آسیا ، به ترتیب زیر است:

۱۰گل

علی اصغر حسن زاده (الریان قطر)

هفت گل

مرتضی عظیمایی (شهید منصوری ایران)

پنج گل

محمد طاهری (الریان قطر)، رافائل یوشیو ساکای (ناگویا ژاپن)

چهار گل

کنیشیرو کوگوره و کائورو موریوکا (ناگویا ژاپن)، ژان کوتانی (الصداقه لبنان)، رناتو گومز (جی اچ بانک تایلند)، هاشم خالد (الکرخ عراق)

سه گل

حمید نصیری (شهید منصوری ایران)، کنستانتین سریویداف و جمال الدین شریف اف (آردوس ازبکستان)، رافائل کاتسوتوشی و توموآکی واتانابه (ناگویا ژاپن)، احمد الفیاض (الریان قطر)، خالد تاکاجی (الصداقه لبنان)

دو گل

محمد کشاورز، مسعود دانشور، محمد اسماعیل وطنخواه، مجید رهنما، مجید تیکدری نژاد (شهید منصوری ایران)، حسن شیتو (الصداقه لبنان)، لرچای ایساراسو (جی اچ بانک تایلند)، مائوریسیو گومز و سعد بلال (الریان قطر)، کرار محسن و عبدالکریم الشرشانی (الکرخ عراق)، یوشیفومی مائدا و تاکاشی هاتاکیاما (ناگویا ژاپن)، ژیانگ وانگ و لین کنگ (ژجیانگ دراگون چین)

یک گل

احمد اسماعیل پور و احمد پری آذر (شهید منصوری ایران)، جولان انار اف، دلشاد ارسالی اف و فرخ فخرالدین اف (آردوس ازبکستان)، مروان گورگس، سرجیو، علی الحمصی (الصداقه لبنان)، جانتا پانوات و سرمفان خومتینکاف (جی اچ بانک تایلند)، حمد قصاب (الریان قطر) ، اسعد مجید و حسین عبدالعلی (الکرخ عراق)، واتارو کیتاهارا، موری شوتا و تومویوکی کانای (ناگویا ژاپن)، ون ژانگ و تائو دنگ (ژجیانگ دراگون چین)

همچنین احمد اسماعیل‌پور بازیکن تیم شهیدمنصوری ایران عنوان بهترین بازیکن را از آن خود کرد. الکاخی از الصداقه نیز بهترین دروازه‌بان این رقابتها شد.

شب گذشته تیم فوتسال شهید منصوری با قبول شکست سه بر دو برابر ناگویااوشنز ژاپن در وقت اضافه، نایب‌قهرمانی این دوره از رقابتها را به خود اختصاص داد.