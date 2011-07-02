به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی امروز در همایش علمی تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ، گفت: پرونده های خرد، قاچاق کالا و ارز با رشد منفی 8 درصدی در سال 88 مواجه بوده اما پرونده های کلان و باندی به ارزش بیش از 100 میلیون تومان در سال 88 ارزشی معادل 162 میلیارد تومان داشته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال 89 رقم این پرونده ها به 400 میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی درصد رشد پرونده های باندی، کلان و بالای 100 میلیون تومان در سال 89، 146 درصد مثبت و رشد اضافی داشته است در صورتی که در پرونده های خرد رشد منفی را در همین مدت شاهد بوده ایم.

وی با اشاره به سند راهبردی پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: پیش نویس آن در اختیار افراد مرتبط برای مبارزه با این امر قرار می گیرد تا نقطه نظرات خود را تا پایان روز دوم همایش یعنی دوازدهم تیرماه به ستاد اعلام کنند.

مرتضوی تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس برای ریشه کن کردن قاچاق کالا و ارز را مهم ارزیابی و اظهار امیدوار کرد که در سال جهاد اقتصادی به اهداف در نظر گرفته شده برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست یابیم.

وی علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده های سازمان یافته و برائت مجرمین و فرار آنها را وجود قوانین ناقص و ناکارآمد عنوان کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به 1312 ، قانون امور گمرکی مصوب 1350 است. بسیاری از قوانین دیگر نیز مصوب شده که حکم خاصی در قانون امور گمرکی ندارد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق بدون شکایت گمرک مرجع رسیدگی کننده با تکلیفی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبرو نیست.

مرتضوی در خصوص پرونده های سال 89 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تهیه و ابلاغ برنامه های میانی و بلند مدت پیشگیری، بازنگری و آسیب شناسی اقدامات گذشته و فعلی، پیشگیری و شناخت چالش های موجود، برنامه ریزی و پیشگیری و تهیه و اجرای فعالیتهای گمرکی به ویژه استخراج سامانه فنی کنترل کالاهای مسافری از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین استفاده از دستگاههای ایکس ری در مبادی گمرکی، تهیه طرح کنترل غیر مانع و کنترل مصرف سوخت و تهیه سیستم فنی کنترل و ردیابی و کنترل مصرف سوخت شناورهای دریایی را از دیگر برنامه های سال 89 ستاد اعلام کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آمار کشف پرونده های قاچاق کالا و ارز گفت: در سال 88 ، 34 هزار و 40 فقره پرونده کشف شد که در سال 89 این رقم به 1400 فقره افزایش یافت.