مقابل استقلال مي خواهيم خيلي چيزها را ثابت كنيم

مجيد پيرترسا سرپرست تيم فوتبال پيكان تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود: بازي مقابل تيمهايي نظير استقلال انگيزه مضاعفي را به بازيكنان ميدهد وباتوجه به ميزان آمادگي بازيكنان ما بويژه وضعيت جسماني بسيارمطلوب آنها اميدواريم تا استقلال را با سومين شكست اين فصل آشنا كنيم.

وي ادامه داد: تيم ما با دوگلي كه دربازي با شموشك به ثمررساند، ازفشارزيادي كه بخاطرعدم توفيق درگلزني داشت خارج شد و درمسابقه با استقلال نشان خواهد داد كه ازچه پتانسيلي برخورداراست وقطعا دراين بازي خيلي چيزها ثابت خواهد شد.

پيرترسا درخصوص نتيجه بازي با استقلال تصريح كرد: پيكان مي خواهد مقابل هزاران تماشاگرحاضردرورزشگاه وميليونها بيننده تلويزيوني نشان دهد كه ازچه جايگاهي برخوردار است وتا امروزبه دلايلي نتوانسته به حق خود دست يابد. پيروزي دراين مسابقه از آن ما خواهد بود وبا وجوديكه استقلال هم درداخل زمين وهم برروي نيمكت خود ازچهره هاي بزرگي برخورداراست، اما ما سه امتيازاين بازي را ازآن خود خواهيم كرد تا بتوانيم به موقعيتي كه درشان نام پيكان است دست يابيم.