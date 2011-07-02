دو منطقه ویژه گردشگری در بستان آباد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمدزاده صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بستان آباد، گفت: با مساعدت سپاه پاسداران 20 هکتار از زمین های سیسان جهت ایجاد منطقه ویژه گردشگری اختصاص یافته است.

وی از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: دبیرخانه این همایش به زودی فعالیت خود را آغاز می کند و با توجه به وجود بسترهای لازم در بستان آباد بایستی از سرمایه های بخش خصوصی و خارجی به ویژه پتانسیل های بستان آبادی های مقیم در سایر شهرها در بخش فولاد و کشاورزی استفاده کرد.

فرماندار بستان آباد با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی خواستار تلاش بیشتر تمام ادارات برای پذیرایی از گردشگران شد.

وی گفت: نظارت بر فروش کالاها و خدمات و نظافت و تمیزی شهر موجب جلب رضایت مسافران و افزایش ورود گردشگران به شهرستان خواهد بود.

فرماندار بستان آباد ضمن انتقاد از به اتمام نرسیدن طرح احداث میدان خلیج فارس در ورودی جاده بستان آباد - سراب، اظهار داشت: شهرداری اعلام کرده بود که این پروژه در اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید که متاسفانه این وعده محقق نشده است.

الیاس گل محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود برنامه ریزی بیشتر برای اوقات فراغت تابستان را موجب خنثی شدن نقشه های دشمنان در تهاجم فرهنگی دانست و یادآور شد: سال گذشته شهرستان بستان آباد در این زمینه رتبه های برتر استان را کسب کرده بود.

وی هم چنین ضمن گلایه از عدم فعالیت واحدهای روابط عمومی در ادارات شهرستان نقش روابط عمومی را بسیار واجد اهمیت برشمرد و گفت: به زودی شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان زیر نظر روابط عمومی فرمانداری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و اداراتی که در این زمینه کوتاهی کنند، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.