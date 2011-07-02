فرآیند تولید انبوه خودروی رانا فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیخ زاده معاون خودروسواری ایران خودرو با بیان این مطلب تاکید کرد که در یک برنامه ضربتی در این معاونت خط تولید بدنه رانا یکی از محورهای اصلی در فرآ یند تولید این خودرو به شمار می رود آماده شده است.

وی درهمین حال اظهار داشت: این برنامه فنی ومهندسی در معاونت خودروسازی سواری به عنوان یک اولویت در چند ماه گذشته صورت گرفته و اینک همه چیز برای تولید به موقع رانا تدارک دیده شده است.

شیخ زاده افزود: تجارب چندین ساله در این بخش به ما این امکان را داده است تا بتوانیم در چارچوب سیاستهای مدیریت ارشد برای تولید خودروهای جدید به سرعت آماده سازی فنی و مهندسی را برای تولید چنین خودروهایی را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد : تولید انبوه رانا از شهر یور ماه سال جاری آغاز می شود. شیخ زاده تصریح کرد: هماهنگی های بسیار خوبی از سوی این معاونت با معاونت هایی مانند معاونت های مهندسی و نیز کیفیت ایجاد شده است که ماحصل آ ن ارتقای کیفیت و بهره گیری از استانداردها در راه اندازی خطوط تولید خودروهای جدید به عنوان یک اولویت راهبردی است.

به گفته معاون خودروسواری ایران خودرو بیش از 38 پروژه در این معاونت برای ارتقای کیفت و افزایش توان مهندسی اجرا شده است تا زیر ساختهای تولید برای افزایش کمی و کیفی تولید در روند بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با این حال تاکید کرد که معاونت خودرو سواری با برخورداری از نیروی انسانی با تجربه و با انگیزه قادر است در یک مدت زمانی کوتاه همه سازو کار های تولید خودروهای جدید را تحقق ببخشد.