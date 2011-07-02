یاسوجیها همچنان منتظر آغاز عملیات اجرایی سد "تنگ سرخ"

به گزارش خبرنگار مهر، این سد طی سه سفر هیئت دولت به کهگلویه و بویراحمد سه مصوبه داشت و مطالعات ساختگاه آن نیز در سال 88 به پایان رسید.

اما به رغم وعده های مسئولان طی سالهای گذشته در خصوص آغاز عملیات اجرایی آن، این مسئله تاکنون محقق نشده است و آب رودخانه همیشه جاری "بشار" همچنان با کمترین استفاده از استان خارج می شود.

رودخانه بشار یکی از سرشاخه‌های اصلی رودخانه کارون است که از دامنه‌های جنوبی رشته کوههای زاگرس سرچشمه می ‌گیرد و این رودخانه پس ازطی مسیر جنوب به شمال غربی خود با گذر از مجاورت شهر یاسوج و پیوستن به رودخانه های دیگر، کارون نام می گیرد و به دشتهای خوزستان سرازیر می شود.

تاریخچه سد تنگ سرخ

با این حال منطقه بکر "تنگ سرخ" در جنوب شرقی یاسوج، پیش از این شاهد ایجاد یک دریاچه طبیعی بوده است و به گفته محلیان منطقه تنگ سرخ، در اوایل دهه 50بر اثر بارش شدید باران و رعد و برق در این منطقه، یکی از کوههای مشرف بر رودخانه بشار ریزش می کند و باعث ایجاد سدی طبیعی در این منطقه می شود و این دریاچه تا چندین سال پا برجا بود.

به گفته کارشناسان، نخستین مطالعات انجام شده در محدوده طرح سد تنگ سرخ در سالهای انتهایی دهه 40 توسط بخش آبهای زیرزمینی وزارت آب و برق در قالب مطالعات مقدماتی آبهای زیرزمینی صورت گرفت و پس از انقلاب نیز مطالعاتی انجام شد اما در دولت نهم این مطالعات شدت یافت.

پروژه سد تنگ سرخ 40 متر ارتفاع و 85 و تا 100 میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد و قرار است علاوه بر تامین آب شرب دراز مدت شهر یاسوج و حومه، بخشی از آب شرب شهر شیراز را نیز تامین کند.

سد تنگ سرخ هفته دولت کلنگ زنی می شود

با این حال مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان از آغاز عملیات اجرایی سد "تنگ سرخ" بویراحمد در هفته دولت خبر داد و در خصوص علت تاخیر در آغاز عملیات اجرایی این سد گفت: در طول سالهای گذشته پس از مطالعه بدنه و ساختگاه سدها، کد اجرایی اخذ و عملیات اجرایی آغاز می شد اما در دولتهای نهم و دهم کاری علمی صورت گرفت وهر گونه دادن کد اجرایی به پروژه های سدسازی منوط به تعریف شبکه های پایین دست و سامانه های انتقال آب شرب، صنعت و کشاورزی آن است.

آرش مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سد تنگ سرخ از جمله سدهای ملی است که مطالعات فاز یک و فاز دو آن انجام شده اما چون مطالعات سامانه انتقال تاحدودی انجام نشده بود، آغاز عملیات اجرایی آن منوط به مطالعه سامانه انتقال شد.

وی بیان کرد: با این حال مطالعه سامانه انتقال در سال گذشته آغاز شد و با رایزنی مقامات محلی استان با وزارت نیرو قرار است عملیات اجرایی بدنه ساختگاه در سال 90 آغاز و به موازات آن مطالعات سامانه انتقال تکمیل شود.

مصلح عنوان کرد: بودجه سد مخزنی تنگ سرخ در پیوست 18 بودجه سال 90 لحاظ شده و اعتبار در نظر گفته شده چیزی حدود 275 میلیارد ریال است و در صورت ابلاغ این اعتبار در پیوست 18 آماده اجرای آن هستیم.

وی همچنین یادآور شد: از محل اعتبارات "خسارت مخزن" اراضی، باغات و منازل در مسیر این سد کارشناسی و خریداری می شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، تامین دراز مدت آب شهر یاسوج، مسکن مهر، کارخانجات و روستاهای حاشیه سد، توسعه گردشگری، کنترل سیلابهای رودخانه بشار و آبیاری زمینهای کشاورزی پایین دست را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.