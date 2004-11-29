ازسينما توگراف تا سينما ديجيتال

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سياست خبري خانه هنرمندان ايران، انجمن مستندسازان با تقسيم سينماي مستند ايران به هفت دوره درهر يك از روزهاي اين هفته كه از 6 الي 12 دي ماه برگزار مي شود، مروري تحليلي بر سينماي مستند ايران خواهد داشت.

اين برنامه كه شامل نمايش فيلم و بررسي تاريخي سينماي مستند است، درجلسات متعددي كه انجمن مستندسازان داشتند، تدارك ديده شده است.

دبير اين برنامه محمدرضا اصلاني است و قرار است محمد تهامي نژاد، محمدرضا اصلاني، محمدسعيد محصص، همايون امامي، پيروز كلانتري، روبرت صافاريان و شادمهر راستي، دبير يكي از روزها باشند، كنفرانس مطبوعاتي هفته فيلم سينماي مستند ايران روز شنبه 14 آذر ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس خانه هنرمندان ايران با حضور محمدرضا اصلاني پيروز كلانتري و ناهيد رضايي (رييس هيات مديره انجمن مستندسازان) برگزار مي شود.