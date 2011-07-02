3000 نفر در طرح "معرفت افزایی" علوم پزشکی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه ششمین دوره طرح معرفت اظهارداشت: توجه به معرفت افزایی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی از گام های موثر وزارت بهداشت در حوزه فرهنگی و رسیدن به چشم انداز 1404در حوزه سلامت است.

وی تاکید کرد: اساتید موسسه امام خمینی(ره) که در این طرح به اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می کنند جزء بزرگترین وسرآمدترین افراد در حوزه های تخصصی خود هستند.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه پیامبراسلام با عده اندکی تبلیغ دین خود را شروع کرده و پس از مدتی این دین را جهانگیر کرده است به ذکر مولفه هایی که درتمدن سازی اسلام موثر بوده پرداخت و گفت: توجه به علم، کار و کوشش، اخلاق گرایی و احساس مسئولیت 4مولفه مهم در جهان شمول شدن اسلام توسط پیامبر است.

وی ادامه داد: باید در جمهوری اسلامی ایران که نقطه عطف تاریخ اسلام است، به این چهار مولفه مهم توجه شود و سرلوحه امور افراد قرار بگیرد.

