هزينه خط لوله نفت باكو - جيهان بالغ بر4ميليارد برآورد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، برآوردهاي اوليه حكايت ازآن داشت كه هزينه اين عمليات بين 350 الي 400 ميليون دلار خواهد بود ليكن شركت نفت آذربايجان" SOCAR" امروز اعلام كرد كه اين مبلغ بسيار بالاتر از اين ميزان است و مي تواند به 4 ميليارد دلار بالغ گردد.

ناطق علي اف رئيس شركت نفت آذربايجان برآورد جديد را كه بيش از 4 ميليارد دلار(3 ميليون يورو) اعلام كرد و اظهار داشت اين هزينه بالا مي تواند امضاء قرار داد با شركتها و ساخت اين پروژه را به تاخير اندازد.

همچنين وي اعلام كرد افزايش قيمت نفت و اقدامات دستگاههاي غيردولتي درراستاي مخالفت با اجراي مسير خط لوله باكو- تفليس- جيهان مي تواند به تاخير اجراي اين پروژه كمك كند.

اين مقام آذربايجاني اعلام كرد قيمت نفت براي اجراي اين پروژه 20 دلار پيش بيني شده بود در حاليكه قيمت آن اكنون به 40 دلار در هر بشكه رسيده است.

اين مسير كه 1760 كيلومتر(1100 مايل) طول دارد با همكاري شركت بريتيش پتروليوم انگليس كه 30 در صد پروژه را برعهده دارد و11 عضو ديگر كنسرسيوم و همچنين شركت نفتي آذربايجان كه 25 درصد را برعهده دارد، در سال 2003 آغاز شد و برنامه ريزي شده بود تا در چهار ماهه اول سال 2004 به پايان برسد.

ايران يكي از مسيرهاي ارزان و اقتصادي بود كه از سوي كارشناسان نفتي براي عبور اين لوله پيشنهاد گرديد و با عنايت به اينكه اين پيشنهاد با مخالفت آمريكا مواجه شد اين خط لوله نفتي تغيير مسير داد و به بندر جيهان در تركيه كشيده شد و همين كارشناسان هم اكنون به اين نكته معترفند كه اين پروژه به دلايل سياسي و تاخير در اتمام آن سود دهي اقتصادي خود را از دست داده است و چندي پيش رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در ديدار خود با ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور و ژوراب ژوانيا نخست وزير گرجستان نسبت به تاخير در پروژه باكو- تفليس- جيهان ابراز نگراني كرده بود.