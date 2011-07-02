مناطق حفاظت شده استان مرکزی بازنگری می شوند

امیر انصاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح بازنگری مناطق حفاظت شده استان مرکزی در برنامه پنجم توسعه 12 هزار هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده 70 قله استان مرکزی که ارزش زیستگاهی ندارد واگذار شده و در عوض 19 هزار هکتار اراضی جدید به حاشیه غربی این منطقه که زیستگاه خوبی برای آهو است اضافه می شود.

وی گفت: تدوین طرح جامع تالابهای در معرض خطر از دیگر اولویت های کاری محیط زیست استان مرکزی در برنامه 5 توسعه است.

وی ادامه داد: در ارستای اجرای این طرح کلیه تالابهای در معرض خطر استان مرکزی از جمله تالاب میقان مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.

انصاری با اشاره به منتهی شدن آبراهه تعداد قابل توجهی از سدها به تالاب میقان اراک بیان داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در تلاش است تا با اخذ حقابه آبراهه های ورودی به تالاب میقان از وزارت نیرو در راستای احیای این تالاب اقدام نماید.

وی یادآور شد: ساماندهی غارها، ورود محیط زیست به منظرگاههای طبیعی و آبشارها و تلاش در راستای کاهش آلودگی از دیگر برنامه های محیط زیست استان مرکزی در برنامه پنجم توسعه است

