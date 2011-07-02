به گزارش خبرگزاری مهر،درپی وقوع چند فقره سرقت وجه نقد و مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی اصفهان مبنی بر اینکه فردی جلوی دستگاه خودپرداز بانک مبالغی را از آنها کلاهبرداری کرده موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.



پس از انجام تحقیقات لازم از مالباختگان مشخص شد که این فرد شیاد جلوی دستگاه های خود پرداز پس از شناسایی طعمه های خود با مراجعه به آنها و بیان اینکه نیاز به مقداری وجه نقد دارد و دستگاه قادر به پرداخت آن از حساب وی نیست از این افراد تقاضای جابجایی وجه بین حساب خود و آنان می کرده و با شگردی خاص مبالغی از حساب آنان برداشت می کرده است.



با کسب اطلاعات لازم و تحقیقات میدانی انجام شده و با بکارگیری اقدامات خاص پلیسی سرنخ هایی از مخفیگاه متهم بدست آمد.با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات ویژه و غافلگیرانه این متهم دستگیر شد .



این متهم که " علی _ ف " نام دارد در بازجویی ها صراحتاً به کلاهبرداری از شهروندان اقرار کرد.



در بازرسی بدنی از این فرد شیاد چند عدد کارت عابر بانک مسروقه کشف و ضبط شد. متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.