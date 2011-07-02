نمایشگاه معرفی معماری اصفهان در دانشگاه اسلامی مالزی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی در طول مدت برگزاری این نمایشگاه نسبت به نمایش خانه حقیقی‌های اصفهان و معرفی ویژگی‌های معماری موجود در آن اقدام می‌کند.

در این نمایشگاه، نتیجه بازدید‌های گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه اسلامی مالزی که به منظور اجرای برنامه‌ مطالعاتی میراث معماری اسلامی به اصفهان سفر کرده‌ بودند در معرض دید قرار گرفته است.

این اساتید و دانشجویان به دعوت و میزبانی دانشگاه هنر اصفهان به این شهر تاریخی و فرهنگی سفر کرده‌ بودند و در مدت سفر خود از فضاهای دیدنی و تاریخی شهر اصفهان بازدید کردند.

یکی از اساتید اعزامی دانشگاه اسلامی مالزی در این ارتباط گفت: سفر به ایران و بازدید از بناهای تاریخی این شهر دارای تمدن غنی از آرزوهای دیرینه من بود که خوشبختانه در مدت سفر به این شهر به آرزوی خود دست یافتم.

نورعزیز عاریفین با اشاره به اینکه بناهای تاریخی و اسلامی شهر اصفهان واقعا شکوهمند و منحصر به فرد هستند، افزود: ساخت بنایی مانند مسجد جامع اصفهان که نزدیک به 700 سال پیش ساخته شده نشان از فناوری‌های پیشرفته مردم این شهر در زمان‌های کهن دارد.

وی با تاکید بر اینکه فضای موجود در کشور ایران با آنچه که رسانه‌های غربی از آن نشان می‌دهند، متفاوت است، اظهار داشت: پیش از سفر به ایران با توجه به فضایی که رسانه‌های غربی از وضعیت این کشور ترسیم می‌کنند، تصویر روشنی از آن نداشتم اما پس از سفر به ایران و مشاهده واقعیت‌ها نگاه بسیار مثبتی از ایران به دست آوردم.

این استاد دانشگاه اسلامی مالزی تصریح کرد: با وجود تصویری که رسانه‌ها از ایران به عنوان یک کشور بسته ارائه می‌دهند و آنچه در ایران دیدم نشانه آن بود که ایرانیان از زندگی بسیار شاد و آرامی برخوردارند و بانوان ایرانی برای فعالیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارند.

وی همچنین با اشاره به یادداشت‌های تفاهم که دانشگاه اسلامی مالزی با برخی دانشگاه‌ها در ایران دارد، ابراز امیدواری کرد با گسترش مبادلات دانشگاهی شناخت بیشتر و بهتری از ایران در مالزی ایجاد شود.

این نمایشگاه از روز پنجشنبه نهم تیرماه برپا شده است.