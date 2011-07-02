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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

صبح امروز و پس از توافق نهایی؛

قرارداد یکساله آندرانیک تیموریان با باشگاه استقلال امضا شد

قرارداد یکساله آندرانیک تیموریان با باشگاه استقلال امضا شد

قرارداد هافبک میانی تیم ملی فوتبال کشورمان با باشگاه استقلال صبح امروز از سوی نماینده وی امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان که طی روزهای گذشته مذاکراتی را با مسئولان باشگاه استقلال انجام داده بود، صبح امروز برادرش سرژیک را به محل این باشگاه فرستاد تا از طریق وی قرارداد نهایی را امضا کند. تیموریان پس از دیدار با مسئولان باشگاه استقلال قرارداد چهار نسخه ای را به امضا رساند.

قرار است پس از بازگشت تیم ملی فوتبال به ایران، آندرانیک تیموریان با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد یکساله رسمی اش را با تیم فوتبال استقلال به ثبت برساند. قبل از این سیدمهدی رحمتی و سیدجلال حسینی نیز با استقلال به توافق رسیده بودند اما هنوز قراردادشان را ثبت نکرده اند.

کد مطلب 1348954

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