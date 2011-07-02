به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ بندیکت شانزدهم در این دیدار گفت: غذا به وسیله ای برای احتکار تبدیل شده و عملکرد یک بازار اقتصادی آن هم بدون قوانین روشن و کمترین اصول اخلاقی مرتبط شده که تنها هدف آن به دست آوردن سود است.

وی تأکید کرد: غذا بخشی از حقوق بنیادین بشر برای زندگی است، تضمین آن به معنای عمل کردن مستقیم و بدون تأخیر برعوامل در بخش کشاورزی است که مکانیسم تولید توزیع و بازار بین المللی را دربر دارد.

قیمت غذا در سالهای اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته که این امر در بسیاری از کشورها به تنشهای اجتماعی و افزایش نرخ گرسنگی منتهی شده است.

بندیکت از خوزه گرازیانو دی سیلوا از کشیشان سابق برزیل که از اول ژانویه امسال مسئولیت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل را برعهده گرفته خواست به انتظار یافتن راه حلهای کاربردی برای آنهایی که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند پاسخ دهد.

رهبر کاتولیکها اظهار داشت که کودکان گرسنه محکوم به مرگهای زودرس هستند و رشد فیزیکی و روانی آنها دچار تعویق می شود و به انواع سوء استفاده ها برای به دست آوردن حداقل غذا تن می دهند. گرسنگی در نتیجه رویکرد خودخواهانه برخی انسانها است که ریشه در اقدامات اجتماعی، اقتصادی و شرایط بازار دارد.

