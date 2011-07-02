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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

پاپ:

رویکردهای خودخواهانه عده‌ای به گرسنگی بسیاری از کودکان منتهی شده است

رویکردهای خودخواهانه عده‌ای به گرسنگی بسیاری از کودکان منتهی شده است

پاپ بندیکت شانزدهم دیروز جمعه 10 تیرماه در دیدار با رئیس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد در واتیکان خواستار اقدام علیه احتکار در بازار کالاها شد و گرسنگی را ناشی از رویکردهای خودخواهانه عده‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ بندیکت شانزدهم در این دیدار گفت: غذا به وسیله ای برای احتکار تبدیل شده و عملکرد یک بازار اقتصادی آن هم بدون قوانین روشن و کمترین اصول اخلاقی مرتبط شده که تنها هدف آن به دست آوردن سود است.

وی تأکید کرد: غذا بخشی از حقوق بنیادین بشر برای زندگی است، تضمین آن به معنای عمل کردن مستقیم و بدون تأخیر برعوامل در بخش کشاورزی است که مکانیسم تولید توزیع و بازار بین المللی را دربر دارد.

قیمت غذا در سالهای اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته که این امر در بسیاری از کشورها به تنشهای اجتماعی و افزایش نرخ گرسنگی منتهی شده است.

بندیکت از خوزه گرازیانو دی سیلوا از کشیشان سابق برزیل که از اول ژانویه امسال مسئولیت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل را برعهده گرفته خواست به انتظار یافتن راه حلهای کاربردی برای آنهایی که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند پاسخ دهد.

رهبر کاتولیکها اظهار داشت که کودکان گرسنه محکوم به مرگهای زودرس هستند و رشد فیزیکی و روانی آنها دچار تعویق می شود و به انواع سوء استفاده ها برای به دست آوردن حداقل غذا تن می دهند. گرسنگی در نتیجه رویکرد خودخواهانه برخی انسانها است که ریشه در اقدامات اجتماعی، اقتصادی و شرایط بازار دارد.
 

کد مطلب 1348964

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