درخواست یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی برای ثبت آرم manoto

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت تولید کننده مواد غذایی در استان اصفهان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درخواست ثبت آرم و نشان "manoto" را برای محصولات خود داده است. این در حالی که فونت انگلیسی و ظاهر این نشان کاملا با آرم شبکه ماهواره ای "من و تو" مطابقت دارد. پس از پیگیری با مسئولان سازمان ثبت و همچنین آرشیو روزنامه رسمی کشور مشخص شد که مسئولان ثبت استان اصفهان توجهی به این مشابهت نداشته اند.

بر اساس این گزارش در سال 1383 یک شرکت تجاری با مدیریت "ن" اظهارنامه ثبت علامت و نشان "من و تو" با فونت فارسی را برای محصولات خود به اداره ثبت علائم تجاری ارائه کرده است.

پس از آن در تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 1389 شرکت دیگری که در کار تولید نقل بوده است برای نشان محصولات خود مجوز نشان "من و تو" با فونت فارسی را درخواست کرد و در تاریخ هفتم دیماه 89 یک شرکت تولید کننده مواد غذایی همچون رب گوجه فرنگی، تن ماهی، مربا، گوشت و روغن مایع چنین درخواستی را از سازمان ثبت داشته است.

چون نشان و نام "من و تو" با فونت فارسی برای محصولات جداگانه بوده است مجوز برای تمامی درخواست کنندگان صادر شده است.

ولی نکته قابل تامل درخواست مجدد شرکت "الف" به سازمان ثبت اسناد است که در تاریخ 17 خردادماه سال 90 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد.

این شرکت درخواست کرده است تا نشان قبلی خود که با نام "من و تو" به ثبت رسیده است به نشان لاتین با فونت فانتزی تغییر نشان یابد.

در متن اطلاعیه روزنامه رسمی که روی سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی آمده است آقای "ه" ساکن اصفهان به مدیریت شرکت "الف" (بامسئولیت‌محدود) به نشانی اصفهان ... بموجب اظهارنامه شماره 190021366 مورخ 19/2/90 و نامه وارده به شماره 32196/ع/م مورخ 11/3/90 تقاضای ثبت علامت فوق را که عبارت است از کلمات فانتزی من و تو MANOTO به فارسی و لاتین در مستطیلی که ضلع سمت چپ آن هلال می‌باشد و فارسی آن در سمت راست آن طبق نمونه جهت گوشت، عصاره گوشت، گوشت شکار طیور ماهی تن ماهی، تخم‌مرغ، میوه سبزیجات تازه سبزیجات پخته شده، سبزیجات سرخ‌شده سبزیجات خشک شده، سبزیجات منجمد شده، سبزیجات و میوه‌جات به صورت کنسرو و کنسرو سبزیجات انواع خورشتها غذاهای آماده انواع ماکارون و ورمیشل لازانیا شوریجات ترشیجات انواع مرباجات، عسل شکلات صبحانه شربت‌آلات انواع کنسانتره گلاب و عرقیات قند و شکر قهوه و کاکائو آبغوره آبلیمو انواع کنسرو و غیرگوشتی رب گوجه‌فرنگی سس گوجه‌فرنگی و فلفل رب انار مایونز کنسرو نخودفرنگی کنسرو ذرت خوراک قورمه‌سبزی، قیمه، خوراک لوبیا، لوبیا با قارچ خوراک بادمجان، انواع روغن خوراکی، روغن زیتون، سرکه کمپوت چای انواع نوشیدنیها نوشابه نمک خردل ادویه‌جات ماالشعیر انواع آب میوه آبهای معدنی گازدار و سایر نوشیدنیهای غیرالکلی حبوبات برنج پودر کیک آرد پودر سوخاری و ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس پودر قرص و نمک ماشین ظرفشویی مواد مخصوص تمیزکردن براق کردن لکه‌گیری سائیدن صابون عطریات روغن‌های اسانس آرایشی مواد آرایشی محصولات سلولزی انواع دستمال کاغذی تیشو پوشک بچه نواربهداشتی پنبه هیدروفیل لوسیونهای مو گرد و خمیردندان صادرات در طبقات 3، 5، 16، 29، 30، 31، 32، 35 نموده است.

مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. معترضین می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را در دو نسخه به این اداره تسلیم دارند.

حسن کیانی مدیر کل ثبت اختراعات و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشابهت نشان manoto این شرکت با نشان شبکه ماهواره ای من و تو گفت: این موضوع قابل پیگیری است.

وی گفت: این آگهی درج شده در روزنامه رسمی، فقط درخواست ثبت علامت تجاری و در حد آگهی تقاضا بوده است و با توجه به ماهیت این شبکه ماهواره‌ای و شباهت این علامت با لوگوی این شبکه قطعا ثبت نمی شود.

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