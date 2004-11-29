به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي استانداري گلستان، امير سنايي درجلسه شوراي اداري شهرستان بندرگز افزود: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مهمترين اصلي است كه مي‌بايست مورد توجه همه قرار گيرد .

به گفته وي؛ در شرايط حساس فعلي هيچ اصلي مهمتر از حضور مردم در عرصه‌‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي به ويژه حضور در پاي صندوقهاي اخذ راي نيست .

وي تصريح كرد: اقتدار نظامي، حاكميت و مردم در گرو مشاركت گسترده و فعالانه مردم در انتخابات است .

سنايي با اشاره به اينكه نتيجه انتخابات هر چه باشد مهم نيست، افزود: حق انتخاب با مردم است و آن شخصيتي كه به واسطه انتخاب ملت راي مي‌آورد، براي مسوولان ملاك است .

مدير كل سياسي استانداري گلستان وظيفه مسوولان را در اين زمينه فراهم كردن بستر لازم و ايجاد روحيه نشاط و شادابي در جامعه براي آمادگي مردم در انتخابات عنوان كرد .

وي تصريح كرد: بايد به گونه‌اي اين شرايط را در جامعه فراهم كنيم كه بهترين پشتوانه رييس جمهور آينده، راي مردم باشد .

سنايي افزود: هيچ پشتوانه‌اي به جز پشتوانه مردمي براي رييس جمهور آينده كارساز نيست .

وي گفت: شرايط حساس جهاني ايجاب مي‌كند تا مردم با مشاركت گسترده، در اين دوره از انتخابات شركت كنند .

فرماندار بندر گز نيز در اين جلسه گفت: بي‌انصافي است كه بعضي‌ها دولت را در عرصه‌هاي مختلف ناديده مي‌گيرند .



يوسفعلي رستماني افزود: تلاش دولت و مسوولان حكومتي در سالهاي اخير موجبات رشد و توسعه بسياري از مناطق و رفع محروميتها را در پي داشته است .

به گفته وي نبايد تنها به صرف وجود برخي ازمشكلات، نقش دولت را در زمينه خدمت رساني به مردم ناديده گرفت .

وي با گراميداشت هفته بسيج، افزود: يكي از افتخارات كم نظير بسيج پس از دوران جنگ تحميلي، شركت در سازندگي، عمران و آباداني كشور بوده است .

امام جمعه بندرگز نيز در اين نشست بر بازگو كردن خدمات دولت به مردم و انعكاس اقدامات انجام گرفته، تاكيد كرد .

" سيد جلال مرتضوي" افزود: خدمت دولت و حكومت به مردم، نظام جمهوري اسلامي را تثبيت مي‌كند .

وي تصريح كرد: واقعيت‌ها در جامعه گفته نمي‌شود و اگر اين واقعيتها براي مردم گفته شود بطور يقين برخي از مشكلات فعلي جامعه قابل درك و رفع است .