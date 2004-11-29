به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي استانداري گلستان، امير سنايي درجلسه شوراي اداري شهرستان بندرگز افزود: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مهمترين اصلي است كه ميبايست مورد توجه همه قرار گيرد.
به گفته وي؛ در شرايط حساس فعلي هيچ اصلي مهمتر از حضور مردم در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي به ويژه حضور در پاي صندوقهاي اخذ راي نيست.
وي تصريح كرد: اقتدار نظامي، حاكميت و مردم در گرو مشاركت گسترده و فعالانه مردم در انتخابات است.
سنايي با اشاره به اينكه نتيجه انتخابات هر چه باشد مهم نيست، افزود: حق انتخاب با مردم است و آن شخصيتي كه به واسطه انتخاب ملت راي ميآورد، براي مسوولان ملاك است.
مدير كل سياسي استانداري گلستان وظيفه مسوولان را در اين زمينه فراهم كردن بستر لازم و ايجاد روحيه نشاط و شادابي در جامعه براي آمادگي مردم در انتخابات عنوان كرد.
وي تصريح كرد: بايد به گونهاي اين شرايط را در جامعه فراهم كنيم كه بهترين پشتوانه رييس جمهور آينده، راي مردم باشد.
سنايي افزود: هيچ پشتوانهاي به جز پشتوانه مردمي براي رييس جمهور آينده كارساز نيست.
وي گفت: شرايط حساس جهاني ايجاب ميكند تا مردم با مشاركت گسترده، در اين دوره از انتخابات شركت كنند.
فرماندار بندر گز نيز در اين جلسه گفت: بيانصافي است كه بعضيها دولت را در عرصههاي مختلف ناديده ميگيرند.
يوسفعلي رستماني افزود: تلاش دولت و مسوولان حكومتي در سالهاي اخير موجبات رشد و توسعه بسياري از مناطق و رفع محروميتها را در پي داشته است.
به گفته وي نبايد تنها به صرف وجود برخي ازمشكلات، نقش دولت را در زمينه خدمت رساني به مردم ناديده گرفت.
وي با گراميداشت هفته بسيج، افزود: يكي از افتخارات كم نظير بسيج پس از دوران جنگ تحميلي، شركت در سازندگي، عمران و آباداني كشور بوده است.
امام جمعه بندرگز نيز در اين نشست بر بازگو كردن خدمات دولت به مردم و انعكاس اقدامات انجام گرفته، تاكيد كرد.
"سيد جلال مرتضوي" افزود: خدمت دولت و حكومت به مردم، نظام جمهوري اسلامي را تثبيت ميكند.
وي تصريح كرد: واقعيتها در جامعه گفته نميشود و اگر اين واقعيتها براي مردم گفته شود بطور يقين برخي از مشكلات فعلي جامعه قابل درك و رفع است.
مرتضوي وجدان كاري، وظيفهشناسي و حقمداري را به عنوان مهمترين ويژگي مديران اين شهرستان برشمرد .
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