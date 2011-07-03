منافع آمریکا با تروریسم گره خورده است

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالگرد جنایت آمریکا در حمله به ناو مسافربری ایران در خلیج فارس خاطرنشان کرد: از گذشته تا کنون آمریکا علیه ایران اقدامات تروریستی بسیاری انجام داده است در حالی که این کشور مدعی حقوق بشر و دموکراسی است.

وی با باین اینکه حمله به ناو مسافربری ایران اولین و آخرین جنایت ترویستی آمریکا نبوده است، به حمایت های ویژه سران آمریکا از گروهگ های ترویستی اشاره کرد و افزود: سران آمریکا همواره از گروه ریگی بویژه شخص عبدالمالک ریگی حمایت می کردند، ضمن آنکه ظهور و بروز طالبان در افغانستان با محوریت آمریکا محقق شد، به همین دلیل آمریکا منافع خود را در تحقق تروریسم و نا امنی مردم در کشورهای دیگر بازتعریف می‌کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: آمریکا از تروریسم برای مقابله با خواسته های به حق مردم که در قالب جنبش های آزادی خواه مطرح می شود، استفاده می کند به همین دلیل این کشور پدید آورنده گروه های تروریستی درمنطقه است.

ترقی خاطرنشان کرد: آمریکا همیشه از تروریست ها تقدیر و تشکر می کند و با افتخار مدال قهرمانی را به فرماندهی که دستور حمله به ناو مسافربری ایران در خلیج فارس را داد تقدیم کرد.