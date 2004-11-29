مقابل استقلال به تساوي هم فكر نمي كنيم

ناصرشهسواري مديرعامل باشگاه پيكان تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود: دربازي با شموشك اگربا مشكل خط دفاعي برخورد نمي كرديم، به راحتي با 6،7 گل مي توانستيم اين تيم را شكست دهيم. اما با اين وجود تيم ما با دوگلي كه به ثمر رساند ازبحران عدم گلزني خارج شد تا خط پاياني باشد برناكامي هاي ابتدايي ما.

شهسواري خاطرنشان كرد: انگيزه پيروزي براستقلال درتمامي اركان باشگاه پيكان وجود دارد ومن با تلاشي كه درنزد بچه ها و كادرفني مي بينم تنها مي توانم به پيروزي فكركنم نه چيز ديگر. ما دربازي با استقلال حتي به تساوي نيزفكرنمي كنيم، زيرا اعتقاد داريم پيكان تيم بزرگي است كه بخاطربرخي شرايط نتوانسته به جايگاه واقعي خود دست يابد. پيكان تيم بزرگي است كه مي تواند درفوتبال ايران حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

وي تاكيد كرد: به بازيكنان درصورت پيروزي براستقلال قول يك پاداش بسيارويژه را داده ايم كه درصورت رسيدن به اين موفقيت حتما به وعده خود عمل خواهيم كرد. ضمن اينكه بازيكنان نيزهم قسم شده اند تا دراين بازي با دست پرازميدان خارج شوند.

مديرعامل پيكان درمورد شرايط استقلال نيزگفت: استقلال نيزتيم خوبي است، اما براي اين مسابقه برنامه ها وتدابيرجديدي را خواهيم داشت كه درزمان بازي آنرا خواهيد ديد. استقلال نيزداراي نقاط ضعف زيادي است كه دربازي مقابل پيكان ازاين نقاط ضعف آسيب پذيرخواهد شد.

وي درمورد وضعيت بازيكنان خارجي پيكان تاكيد كرد: براي رفع مشكلات فني تيم به دنبال چند بازيكن خارجي هستيم، علاوه برملي پوش قزاقستاني كه ازامروزدرجمع ما تمرين مي كند، بازيكناني ازهلند، روسيه وگينه مدنظرما قراردارند كه طي روزهاي آينده براي انجام تست به باشگاه خواهند آمد.