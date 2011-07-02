آمار تکان دهنده 10سال جنگ آمریکا/ 255 هزار کشته و 3700 میلیارد هزینه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پژوهش تازه دانشگاه براون آمریکا که با نظارت "بتا کرافورد" و "کاترین لوتز" از استادان برجسته این دانشگاه انجام شده شده، هزینه های و تلفات جنگی آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان را مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس، از سال 2001 تاکنون عملیات نیروهای آمریکایی در این کشورها به طور مستقیم 255 هزار کشته و 365 هزار زخمی بر جای گذاشته است. از بین تعداد کشته شدگان 31 هزار و 714 نفر نظامی آمریکایی و 1200 نظامی ناتو، 9900 سرباز عراقی، 8800 سرباز افغانی، 3500 سرباز پاکستانی و 2300 نفر از نیروهای شرکتهای امنیتی بوده اند.

بنابراین گزارش، غیرنظامیان بیشتر ضرر را از جنگ آمریکا دیده اند که در مجموع تعداد کشته شدگان آنها از سال 2001 تاکنون به 172 هزار نفر می رسد. در این میان 125 هزار نفر عراقی، 35 هزار نفر پاکستانی و 12 هزار نفر افغانی بوده اند.

در این گزارش همچنین اعلام شده است که از سال 2001 تاکنون 168 خبرنگار و 266 نفر از نیروهای کمک رسان و امدادی در سه کشور مورد اشاره کشته شده اند. همچنین جنگ آمریکا در عراق و افغانستان تاکنون بیش از 7.8 میلیون نفر آواره برجای گذاشته است.

بر این اساس، آمریکا در این سالها با وجود داشتن کسری بودجه 3700 میلیارد دلار صرف هزینه های جنگی کرده است.