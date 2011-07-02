بازرسان افتخاری در تامین امنیت اقتصادی همدان نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شجاعی در نشستی با مشاوران جوان دستگاه های اجرایی عضو در طرح ناظران افتخاری همدان افزود: با بکار گیری گروه مشاوران جوان سازمان ها و دستگاه های اجرایی که افراد توانمند و فعال دستگاه ها هستند قانون هدفمند شدن یارانه ها گام های موفق اجرای خود را بلند تر از گذشته برداشته است.

وی اضافه کرد: با همکاری مشاوران جوان در این طرح، فضای بازار برای سودجویانی که با تخریب فضای روانی سعی در برهم زدن نظم بازار دارند نا امن شده و سلامت بازار بیش از پیش تامین می شود.

شجاعی اظهار داشت: طرح ملی ناظران افتخاری برای جذب مشارکت تمامی اقشار و آحاد جامعه، با استفاده از پتانسیل های مردمی، نظارت نامحسوس بر فعالیت های اقتصادی را از منظر غیر دولتی نهادینه می کند.

وی با تشریح نحوه ارسال گزارش و شیوه های ارتباط و تعامل با واحد بازرسی و نظارت گفت: ناظران افتخاری که در امر نظارت با بازرسان این سازمان و بازرسان اصناف همکاری می کنند باید گزارشات تخلفات اقتصادی را همراه با اخبار و اطلاعات به موقع و مفید با نگاهی دقیق استخراج کرده و در اختیار مسئولان قرار دهند.

شجاعی در ادامه به تشریح آخرین دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

در این دوره آموزشی به 20 نفر از مشاوران جوان استان همدان کارت ناظر افتخاری اهدا شد تا از این پس این افراد نیز با حضور غیر محسوس در بازار بر عملکرد واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی نظارت داشته باشند.