بدهی نفتی هند به ایران به 9 میلیارد دلار رسید/ احتمال توقف صادرات نفت به هند

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار دی ماه سال گذشته (ژانویه 2011 میلادی) بحث اختلافات ارزی ایران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بین المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در این مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهایی بین دو کشور حاصل نشده است.



پیگیری خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد با توجه به نامشخص بودن نحوه وصول منابع مالی حاصل از صادرات نفت به هند، تاکنون سقف بدهی های نفتی دولت دهلی نو به ایران به مرز 9 میلیارد دلار افزایش یافته است. البته این میزان بدهی هند به ایران را هم وزارت اقتصاد هند تائید کرده است.

بر این اساس، در هفت ماه گذشته مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای حل و فصل نحوه وصول بدهی های نفتی از هند وعده های متعددی ارائه کرده اند که تاکنون هیچ یک از این وعده ها به نتیجه نرسیده است.

در حال حاضر پالایشگاههای نفت مانگلور و ریلیانس هند از بزرگترین خرداران نفت خام صادراتی ایران به شمار می روند که به دلیل تحریم برخی از بانکهای بین المللی قادر به پرداخت بدهی نفتی خود به دولت ایران نیستند.

از سوی دیگر ،همزمان با ادامه مذاکرات بی نتیجه شرکت ملی نفت و پالایشگاههای هندی، اخیرا دولت ریاض و دهلی برای جایگزین کردن بخشی از نفت خام عربستان به جای نفت میادین سروش و نوروز ایران به توافق اولیه دست یافته اند.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیشتر با تاکید بر حل اختلافات نفتی ایران و هند به مهر، گفته بود: توقف صادرات نفت ایران به هند منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.



به اعتقاد این عضو هیئت دولت، نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ایران موفق عمل نکرده اند بر ادامه طلای سیاه به این هند تاکید می کنند.



صادرات نفت ایران به هند قطع می شود

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته با ارسال نامه ای به پالایشگاههای بدهکار نفت هند، تاکید کرده است: در صورتی که راهکار مشخصی برای دریافت بدهی های نفت تعیین نشود از مرداد ماه امسال (اوت 2011 میلادی) صادرات نفت به این پالایشگاهها را متوقف خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با کمال تأسف باید به آگاهى شما برسانیم تا زمانى که راه‌حل مشخصى براى پرداخت پول نفت صادراتى شرکت ملى نفت ایران پیدا نشود این شرکت در موقعیتى نخواهد بود که بتواند در ماه اوت همچنان به ارسال نفت براى شرکاى هندى خود ادامه دهد.

پس از افزایش فشارهای بین المللی و بسته شدن درب پبانکهای اروپایی برای نقل و انتقال درآمدهای نفتی ایران از پالایشگاههای هند، در دسامبر سال گذشته میلادی با صدور دستوری انجام هر گونه داد و ستد با ایران همچون خرید نفت از طریق اتحادیه پایاپاى آسیایى را ممنوع اعلام کرده بود.



در شرایط فعلی ایران با صادرات روزانه 400 هزار بشکه نفت خام پس از عربستان سعودى دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند است که برآوردها نشان می دهد که سالانه ارزش نفت صادراتى ایران به این کشور آسیایی به حدود 12 میلیارد دلار بالغ مى‌شود.